Brasilien bei der Frauen-WM 2023: alle Infos zum Kader

Enger Zeitplan bis Schulanfang

Pausenhof, Sporthalle oder Schule: In den Ferien wird in Kiel viel gebaut

In den Sommerferien wird an Schulen in Kiel fleißig gebaut. Der Zeitplan ist straff, damit der Hof der Käthe-Kollwitz-Schule und die Arbeiten an der Friedrich-Junge-Grundschule bis zum neuen Schuljahr fertig sind. Der Bau der Sporthalle Wellsee ist in den Startlöchern. Wir zeigen, wie weit die Bauarbeiten sind.