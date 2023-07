Bronny James nach Herzstillstand aus Krankenhaus entlassen

Gut drei Tage nach seinem Herzstillstand ist Basketball-Talent Bronny James (18), Sohn von NBA-Superstar LeBron James (38), aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte das Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles am Donnerstag mit und gab zudem Details bekannt. „Herr James wurde umgehend von hoch qualifiziertem Personal betreut und konnte nach Hause entlassen werden, wo er sich nun ausruht“, hieß es vonseiten des Krankenhauses.

Bronny James musste sich medizinischen Tests unterziehen

Bronny James hatte am Montagmorgen (Ortszeit) bei einer Trainingseinheit an der University of Southern California einen Herzstillstand erlitten. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und konnte die Intensivstation bereits nach kurzer Zeit wieder verlassen. Der 18-Jährige musste sich Berichten zufolge einigen medizinischen Tests unterziehen, um die Ursache für den Herzstillstand zu ermitteln.

Er sei bei vollem Bewusstsein, neurologisch intakt und stabil in das Medical Center eingeliefert worden, hieß es in dem Statement des Cedars-Sinai. „Dank der raschen und wirksamen Reaktion des medizinischen Personals an der Universität wurde Bronny James wegen eines plötzlichen Herzstillstands erfolgreich behandelt“, teilte das Krankenhaus mit.

Vater LeBron bedankt sich für „Liebe und Gebete“

Kurz zuvor hatte Vater LeBron James sich erstmals öffentlich geäußert. Der Superstar der Los Angeles Lakers bedankte sich via Twitter bei „unzähligen Menschen, die meiner Familie Liebe und Gebete schicken“. Es gehe allen gut. „Wir haben unsere Familie zusammen, sicher und gesund, und wir spüren Eure Liebe.“ Die Familie hatte zunächst auf öffentliche Mitteilungen verzichtet.

Fotos zeigten, wie LeBron James das Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles betrat, wo sein Sohn behandelt wird. Bryce James, der 16 Jahre alte Sohn von LeBron James, postete in einer Instagram-Story ein Bild der beiden Brüder und versah es mit einem Herzen.

Aktuell ist unklar, welche Auswirkungen der Vorfall auf seine Basketball-Karriere hat. „Obwohl seine Behandlung noch andauern wird, hoffen wir auf weitere Fortschritte und sind ermutigt durch seine Reaktion, seine Widerstandsfähigkeit und die Unterstützung seiner Familie und Gemeinde“, teilte das Cedars-Sinai mit. LeBron James hatte mehrfach erklärt, seine Karriere erst dann beenden zu wollen, wenn auch sein Sohn den Sprung in die NBA geschafft hat und beide zusammengespielt haben.