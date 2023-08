„Brutaler Abend, brutales Spiel“: Wie Nübel seinen Aussetzer erklärt

Die Euphorie vom 5:0 gegen den VfL Bochum verpuffte für den VfB Stuttgart am Freitag in nur einer Halbzeit. Nach Pausenführung im Auswärtsspiel bei RB Leipzig kassierte der VfB selbst fünf Tore und musste sich letztlich mit 1:5 (1:0) geschlagen geben. Zum Pechvogel wurde vor allem Torhüter Alexander Nübel, der neben einigen starken Paraden mit zwei Patzern auf sich aufmerksam machte. „Brutaler Abend, brutales Spiel“, musste der ehemalige U21-Nationalspieler im Anschluss bei DAZN eingestehen.

Vor allem beim 1:1 machte Nübel keine gute Figur. Nach schlechtem Rückpass durch Dan-Axel Zagadou hatte Nübel nicht viel Zeit, als RB-Profi Benjamin Henrichs anrückte. Der Keeper entschied sich trotzdem für den weiten Abschlag – und traf Henrichs Bein, von dem der Ball zum Ausgleich ins Tor ging. Nach starker erster Hälfte brachte dieser Treffer laut VfB-Kapitän Waldemar Anton die Wende.

Auch Nübel sah in seinem großen Schnitzer den entscheidenden Moment, in dem das Spiel kippte: „In der ersten Halbzeit hatte Leipzig nicht ganz so viele Chancen“, sagte er. Aus der Kabine gekommen habe man dann Unruhe zugelassen. „Und natürlich das bittere Gegentor, wo ich ihn anschieße“, sagte er und gab Einblick in die Entscheidungsfindung in der Situation: „Ich will das Spiel halt fortsetzen, will den lang spielen auf Serhou (Guirassy, d.Red.). Er zieht halt voll durch. Und dann schieße ich ihn an.“

VAR rettet Nübel vor zweitem fatalen Patzer

Von Schuld konnte sich die Leihgabe des FC Bayern München trotz des dürftigen Zagadou-Passes im Vorfeld nicht freisprechen: „Ist natürlich brutal glücklich, dass der dann so reingeht. Am Ende muss ich sagen, schieße ich ihn raus oder spiele ihn in die Ecke, passiert vielleicht nichts. Das tut schon weh“, sagte Nübel.

Schon in Durchgang eins hatten die Stuttgarter im Spielaufbau einiges an Risiko in Kauf genommen und immer wieder auch über Nübel herausgespielt. Davon wolle man auch jetzt nicht abrücken, wo eine dieser Szenen womöglich spielentscheidend war. „Das ist genau unser Spielstil“, sagte der Keeper, der vor der Saison von der AS Monaco gekommen war. Für Nübel blieb es übrigens nicht der einzige empfindliche Patzer: Kurz nach dem Ausgleich konnte er eine Flanke nur zentral abwehren, Leipzig-Stürmer Loic Openda schoss zum vermeintlichen 2:1 ein. Das nahm der VAR erst einmal aber noch zurück. Im weiteren Verlauf musste Nübel dennoch viermal hinter sich greifen.