﻿Buchautor über Stress am Punkt: „Man kann Elfmeter trainieren“

Ben Lyttleton ist Elfmeterexperte, in Deutschland ist sein Buch „Elf Meter“ im Werkstatt-Verlag erschienen. Mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sprach er über diese besondere Situation in einem Spiel.

Herr Lyttleton, bei der WM sehen wir starke Torhüterleistungen bei Elfmeterschießen. Sind die Torhüter besser geworden – oder die Schützen schlechter?

Gute Frage. Normalerweise werden 78 Prozent der Elfmeter verwandelt. Bei der WM liegt der Wert deutlich niedriger. Ich denke, das hat mit Druck zu tun. Alle Spieler bei der WM können Fußball spielen. Sie sollten in der Lage dazu sein, einen Elfmeter zu verwandeln. Aber für einige ist der Druck offensichtlich zu hoch.

Über die Spanier hieß es, jeder Spieler habe vor der WM 1000 Elfmeter geschossen. Trotzdem sind sie im Achtelfinale im Elfmeterschießen an Marokko gescheitert. Beweist das, dass man ein Elfmeterschießen nicht trainieren kann?

Doch, kann man – solange man es richtig trainiert. Einfach nur 1000 Elfmeter zu schießen hat keinen Zweck. Man muss die Situation eines Elfmeterschießens im Training nachstellen, man muss vorher 120 Minuten spielen, von der Mittellinie zum Punkt gehen und so weiter. Das macht man nicht erst kurz vor einem Turnier, sondern immer wieder, in jedem Trainingslager. Die Reihenfolge der Schützen muss festgelegt sein, die Spieler müssen genau wissen, wohin sie schießen. Sie müssen diese Entscheidung dann nicht im Elfmeterschießen treffen. Wenn man erschöpft ist und unter Stress steht, trifft man schlechte Entscheidungen.

Alle WM-Teilnehmer wussten schon vor dem Turnier, welche Schützen im Falle eines Elfmeterschießens in welcher Reihenfolge antreten und wohin sie schießen?

Gut vorbereitete Mannschaften machen das so, ja. Ob Sie es glauben oder nicht: England wäre gut auf ein Elfmeterschießen vorbereitet gewesen. Trainer Gareth Southgate hat erkannt, dass man Elfmeter trainieren kann. Er hat es geschafft, Englands Trauma im Elfmeterschießen zu beenden. Unter ihm gewann England zwei Elfmeterschießen: im WM-Achtelfinale 2018 gegen Kolumbien und in der Nations League 2019 gegen die Schweiz. Klar, das EM-Finale im vergangenen Jahr ging im Elfmeterschießen verloren, und Harry Kane hat gerade beim Viertelfinalaus gegen Frankreich einen Elfmeter verschossen. Aber das kann auch anderen Nationen passieren.

DFB-Auswahl „nicht mehr so unfehlbar wie in der Vergangenheit“

Was hat sich bei Elfmeterschießen technisch geändert in den vergangenen Jahren?

Wir sehen mehr Elfmeter, die davon abhängig sind, was die Torhüter machen. In der Vergangenheit haben die Spieler vorher festgelegt, wohin sie schießen. Mittlerweile warten sie oft darauf, dass sich die Torhüter bewegen – und schießen dann in die andere Ecke. Das ist vor allem bei Spielern erfolgreich, die regelmäßig Elfmeter schießen. Sie sind erfahren genug, um auf eine Aktion des Torhüters zu warten. Bei Schützen, die sonst keine Elfmeter schießen, ist das riskant.

Hätte Deutschland gute Chancen im Elfmeterschießen gehabt?

Schwierig. In der Vergangenheit war Deutschland extrem effizient und zuverlässig. Mittlerweile hat die Mannschaft andere Eigenschaften. Sie ist technisch stark, jung, dynamisch. Aber sie ist nicht mehr so unfehlbar wie in der Vergangenheit.