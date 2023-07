Frankfurt verliert erneut gegen Viertligisten – Tousart-Debüt geht schief

SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Eintracht Frankfurt 3:2 (3:0)

Eintracht Frankfurt hat sich unter seinem neuen Trainer Dino Toppmöller einmal mehr bei einem Test blamiert. Der DFB‑Pokalfinalist verlor drei Wochen vor der ersten Pokal-Hauptrunde in Fulda nach besonders schwacher erster Halbzeit mit 2:3 (0:3) bei Regionalligist SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Jens Petter Hauge (48.) und Igor Matanovic (67.) erzielten in der zweiten Halbzeit die Tore, die für den Europa-League-Sieger von 2022 nur noch zum Anschluss reichten. Erst am Dienstag hatte Frankfurt eine 1:2-Niederlage beim TSV Steinbach Haiger (ebenfalls 4. Liga) hinnehmen müssen.

An diesem Sonntag geht es für die Eintracht für sieben Tage ins Trainingslager nach Windischgarsten. Dort muss Toppmöller noch an einigen Stellschrauben drehen. Das erste Bundesliga-Spiel am 20. August ist mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 direkt ein Derby.

TSG 1899 Hoffenheim – Feyenoord Rotterdam 4:2 (2:0)

Die TSG 1899 Hoffenheim hat einen Achtungserfolg eingefahren. Das Team von Pellegrino Matarazzo besiegte in Kitzbühel den niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam mit 4:2 (2:1) und schloss das Trainingslager in Österreich so mit einem Erfolg ab. Pavel Kaderabek (6. Minute), Andrej Kramaric (44.), Jacob Bruun Larsen (89.) und Angelo Stiller (114.) hatten für die TSG bei dem Spiel, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, getroffen. Für Rotterdam erzielten Antoni Milambo (58.) und Danilo (64.) die Tore. Gespielt wurde zweimal 60 Minuten. Vor Saisonbeginn testet die TSG noch gegen die Glasgow Rangers und den FC Fulham.

VfL Wolfsburg – SC Freiburg 3:2 (0:2)

In einem Bundesliga-Duell über zweimal 60 Minuten hat sich der VfL Wolfsburg im öster­reichischen Zams mit 3:2 (0:2) gegen den SC Freiburg durchgesetzt. Maximilian Breunig (21. Minute) und Mika Baur (66.), die beide vor allem in der zweiten Mannschaft des SC zum Einsatz kommen, hatten die Freiburger mit 2:0 in Führung gebracht. Maximilian Philipp (76.), Lukas Nmecha (78./Elfmeter) und Tiago Tomas (87.) drehten das Spiel dann noch zugunsten der Wolfsburger. Beide trafen sich auf halbem Weg zwischen ihren Trainingslagern. Für den SCF war es der einzige Test während der neuntägigen Tour.

Union Berlin – Holstein Kiel 1:2 (0:1, 0:0, 0:0, 1:1)

Beim Debüt von Mittelfeld-Neuzugang Lucas Tousart hat Union Berlin gegen den Zweit­ligisten Holstein Kiel verloren. Die Köpenicker unterlagen den Norddeutschen mit 1:2 (0:1, 0:0, 0:0, 1:1). Die Partie fand nicht wie sonst üblich über zweimal 45 Minuten statt, sondern über viermal 30 Minuten, damit möglichst viele Akteure über einen längeren Zeitraum Spielpraxis sammeln können. Vor 13.014 Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei lag Union durch ein Eigentor von Verteidiger Josip Juranovic (8.) und Fiete Arp (95.) mit 0:2 zurück. Sheraldo Becker konnte in der 111. Minute per Foulelfmeter auf 1:2 verkürzen. Tim Skarke (117.) und Janik Haberer (120.) trafen kurz vor Ende jeweils die Latte.

1. FC Saarbrücken – Borussia Mönchengladbach 1:2 (0:2)

Borussia Mönchengladbach hat sich beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken zu einem 2:1 (2:0)-Erfolg gemüht. Vor 11.450 Zuschauerinnen und Zuschauern, die den 120. Geburtstag des saarländischen Traditionsklubs feierten, erzielten Neuzugang Tomas Cvancara (3.) bei seinem Debüt und Nathan Ngoumou (10.) die Tore für die Borussia. Das Team von Trainer Gerardo Seoane, das in der vergangenen Woche nicht über ein 1:1 gegen Regionalliga-Aufsteiger Wegberg-Beeck hinauskam, wurde im weiteren Spielverlauf aber immer schwächer und brachte den Sieg nach dem Anschlusstreffer durch Kai Brünker (85.) gerade so über die Zeit.

FC Augsburg – PSV Eindhoven 1:2 (0:1)

Der FC Augsburg hat zum Abschluss seines Trainingslagers in Österreich ein Testspiel mit Überlänge gegen den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven verloren. Nach zweimal 75 Minuten stand es in Irdning 1:2 (0:1). Der kroatische Angreifer Dion Beljo brachte den Bundesligisten vor 400 Zuschauenden in der Steiermark in der 14. Minute in Führung. Für die PSV, bei der auch der Ex-Augsburger Ricardo Pepi im Laufe der XXL‑Partie eingewechselt wurde, trafen der ehemalige Gladbacher Luuk De Jong (19.) und Julian Kwaaitaal (107.). Augsburgs Angreifer Ermedin Demirović vergab bei seinem Comeback nach einer Verletzung den Ausgleich vom Elfmeterpunkt (123.).

Karlsruher SC – SV Darmstadt 98 0:0

Aufsteiger SV Darmstadt 98 ist beim Karlsruher SC nicht über ein Remis hinausgekommen. Die Partie in Karlsruhe endete trotz zahlreicher Torchancen mit 0:0. Für die „Lilien“ stehen vor der Liga-Rückkehr noch Testspiele gegen den SV Sandhausen und den FC Liverpool an. Der KSC tritt am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim VfL Osnabrück erstmals in der neuen Zweitliga-Saison an.

Werder Bremen – FC Toulouse 5:2 (1:1)

Werder Bremen hat gegen den FC Toulouse einen deutlichen Sieg eingefahren. Vor 1600 Zuschauerinnen und Zuschauern im Parkstadion im österreichischen Zell am Ziller setzte sich die Mannschaft von Trainer Ole Werner mit 5:2 (1:1) durch. Je zwei Treffer gelangen den Bremer Angreifern Niclas Füllkrug und Dawid Kownacki. Füllkrug traf in der 50. Minute per Foulelfmeter und in der 73. Minute aus dem Spielverlauf heraus. Kownacki war in der 62. und der 82. Minute erfolgreich. Das fünfte Werder-Tor ging auf das Konto von Romano Schmid (36.). Die Franzosen waren durch Mamady Bangre (15.) in Führung gegangen. Ado Onaiwu traf für Toulouse zum zwischenzeitlichen 2:2.

VfB Stuttgart – Vitesse Arnheim 2:1 (1:0)

Der VfB Stuttgart hat gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim einen Sieg eingefahren. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß setzte sich in Oberhaching mit 2:1 (1:0) durch. Die Partie hätte ursprünglich in Zell am See stattfinden sollen. Nachdem die Stuttgarter ihr Trainingslager in Österreich am vergangenen Mittwoch wetterbedingt abgebrochen hatten, war sie aber ins bayerische Oberhaching verlegt worden. Die Treffer des VfB erzielten Atakan Karazor (27. Minute) und Juan José Perea (78.). Der zwischenzeitliche Ausgleich gelang Arnheims Million Manhoef (46.).

Rot-Weiß Erfurt – Borussia Dortmund 1:2 (1:0)

