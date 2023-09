Kane und Bayern deklassieren Bochum – Reus erlöst BVB

FC Bayern - VfL Bochum 7:0 (4:0)

Der FC Bayern hat vorerst die Bundesliga-Tabellenführung übernommen. Drei Tage nach dem turbulenten 4:3 zum Auftakt der Champions League gegen Manchester United ließ der deutsche Rekordmeister dem VfL Bochum beim 7:0 (4:0) nicht den Hauch einer Chance und blieb auch im fünften Punktspiel der Saison ungeschlagen. Durch den deutlichen Sieg der Münchner steht Bayer Leverkusen am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim unter Druck. Um zurück an die Spitze zu klettern, muss die Werkself den Aufsteiger mit mindestens sechs Toren Unterschied bezwingen. Die Bayern sorgten am Samstag schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Eric Maxim Choupo-Moting (4.), Harry Kane (12.), Matthijs de Ligt (29.) und Leroy Sané (38.) spiegelten die klare Überlegenheit der Platzherren auch in Toren wider. Im zweiten Durchgang legten Kane (54., Handelfmeter und 88.) und Mathys Tel (81.) nach. Der VfL wartet nach fünf Partien damit weiter auf den ersten Sieg der Spielzeit.

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 1:0 (0:0)

Nach seinem durchwachsenen Saisonstart scheint Vizemeister Borussia Dortmund in der Bundesliga allmählich seinen Rhythmus zu finden. Der BVB kam gegen den VfL Wolfsburg zu einem 1:0 (1:0) und belegt mindestens bis Sonntagnachmittag den fünften Rang des Klassements. Marco Reus erlöste die lange erfolglos anrennende Borussia mit dem Führungstor in der 69. Minute. Für die Wolfsburger, die die nun zwei Punkte mehr aufweisenden Dortmunder in der Tabelle passieren lassen mussten, bedeutete die Niederlage hingegen einen Dämpfer im Kampf um die internationalen Ränge.

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig 0:1 (0:0)

Der in den vergangenen Partien von RB Leipzig zum Statisten degradierten Timo Werner hat den DFB-Pokalsieger zum Pflichtspiel-Sieg in Serie geschossen. Beim 1:0 (0:0) bei Borussia Mönchengladbach erzielte der Nationalspieler fünf Minuten nach seiner Einwechslung das einzige Tor der Partie (75.) und dürfte damit auch ein Signal an Julian Nagelsmann gesendet haben. Unter dem neuen Bundestrainer hatte Werner bei RB einst seine wohl beste Zeit erlebt. Für die im Umbruch befindlichen Gladbacher wird es nach der neuerlichen Niederlage derweil zunehmend ungemütlich. Nach fünf Spielen hat die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane erst zwei Punkte auf dem Konto.

Union Berlin - TSG Hoffenheim 0:2 (0:2)

Der rabenschwarze September von Union Berlin setzt sich fort. Drei Tage nach der bitteren Last-Minute-Niederlage zum Champions-League-Debüt bei Real Madrid verloren die Köpenicker mit 0:2 (0:2) gegen die TSG Hoffenheim und kassierten die vierte Pleite im vierten Pflichtspiel des Monats. Aufgrund der beiden Siege zum Saisonstart reicht diese Bilanz zwar noch zu einem Platz im Tabellenmittelfeld, von den Sphären der vergangenen Spielzeit sind die Berliner aber ein gutes Stück entfernt. Ganz anders die TSG, die nun bereits zwölf Punkte auf dem Konto hat und vorerst den vierten Platz des Klassements belegt. Für den Sieg in der Hauptstadt sorgten Andrej Kramaric, der einen von Union-Routinier Leonardo Bonucci verursachten Foulelfmeter verwandelte (22.), und Maximilian Beier (38.). Für das Duell mit Vizemeister Borussia Dortmund am kommenden Freitag scheinen die Kraichgauer somit gerüstet.

FC Augsburg - Mainz 05 2:1 (2:1)

Der FC Augsburg hat das Duell der zuvor jeweils noch sieglosen Fehlstarter gegen Mainz 05 gewonnen und kann vorerst ein wenig durchatmen. Beim 2:1 (2:1) des FCA erwischten die Gäste allerdings den deutlich besseren Start. Ludovic Ajorque gelang nach sechs Minuten die Führung, kurz darauf drückte Stefan Bell den Ball erneut ins Augsburger Tor - Schiedsrichter Marco Fritz pfiff den Treffer im Zusammenspiel mit dem VAR allerdings wegen einer vorherigen Abseitsstellung zurück (11.). Somit blieben die Platzherren im Spiel und drehten die Begegnung durch einen Doppelpack von Ermedin Demirovic (15. und 45.) noch vor der Pause. Im zweiten Abschnitt konnte Mainz an der Niederlage trotz einer Roten Karte für Arne Engels (62.) und langer numerischer Überlegenheit nichts mehr ändern. Folge: Augsburg hat nun fünf Punkte auf dem Konto, die 05er bleiben mit lediglich einem Zähler Letzter des Klassements.