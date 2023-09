Boniface schießt Bayer an die Spitze – Stuttgart deklassiert Freiburg

Bayer Leverkusen - Darmstadt 98 5:1 (1:1)

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel hat Bayer Leverkusen vorerst die Tabellenführung erobert. Gegen Darmstadt 98 hatte die Werkself im ersten Abschnitt zwar mehr Probleme als erwartet, gewann am Ende aber verdient mit 5:1 (1:1). Sommer-Zugang Victor Boniface, der sich immer mehr als Glücksgriff entpuppt und bislang in jedem Pflichtspiel der Saison traf, besorgte nach 21 Minuten das 1:0. Nachdem der Aufsteiger, der mit weiterhin null Punkten Tabellenletzter ist, durch Oscar Vilhelmsson ausgeglichen hatte (24.), setzte Leverkusen im zweiten Durchgang nach. Nur vier Minuten nach Wiederbeginn erzielte Exequiel Palacios die neuerliche Bayer-Führung (49.). Auch Boniface hatte noch nicht genug und steuerte den dritten Treffer der Platzherren bei (61.), ehe Jonas Hofmann (68.) und Adam Hlozek (83.) das Ergebnis noch deutlicher gestalteten. Nach der Länderspielpause kommt es für Leverkusen zu einem echten Härtetest: Am 15. September geht es zum FC Bayern.

VfB Stuttgart - SC Freiburg 5:0 (3:0)

Der VfB Stuttgart bereitet seinen Fans in der noch jungen Saison weiter Wechselbäder der Gefühle. Nach dem furiosen 5:0 zum Auftakt gegen den VfL Bochum und dem enttäuschenden 1:5 am zweiten Spieltag bei RB Leipzig gab es für die Anhänger der Schwaben am Samstag wieder reichlich Grunde zum Jubeln: 5:0 (3:0) gegen Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg. Der VfB, der in der zurückliegende Transferperiode einige namhafte Abgänge verzeichnen musste, zeigte sich von diesem personellen Aderlass unbeeindruckt und gab von Beginn an den Ton an. Schon nach 20 Minuten hatten Chris Führich (8.) und Doppelpacker Serhou Guirassy (17. und 19.) für klare Verhältnisse gesorgt. Nach der Pause wollte Führich seinem Teamkollegen nicht nachstehen und traf ebenfalls ein zweites Mal (62.). Enzo Millot besorgte schließlich den Endstand (75.). Die mit zwei Siegen in die Saison gestarteten Freiburger erlebten vor der Länderspielpause hingegen einen erheblichen Dämpfer.

Werder Bremen - Mainz 05 4:0 (1:0)

Im ersten Spiel nach dem Wechsel von Nationalspieler Niclas Füllkrug zu Borussia Dortmund hat Werder Bremen das erste Erfolgserlebnis der Saison gefeiert. Die Hanseaten kamen gegen Mainz 05 zu einem 4:0 (1:0) und konnten sich dabei zunächst auf die Treffsicherheit von Füllkrugs langjährigem Sturm-Partner Marvin Ducksch verlassen. Der 29-Jährige holte früh einen Elfmeter heraus und verwandelte anschließend sicher vom Punkt (3.). Maßgeblich an der Entstehung der Szene beteiligt war Dawid Kownacki, der Füllkrug in der Startelf ersetzte. Der am Freitag neuverpflichtete Rafael Borré fehlte noch im Aufgebot. Bitter für Werder: Rund 20 Minuten nach seinem Führungstreffer musste Ducksch mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Mit einer ähnlichen Blessur war später auch für Kownacki vorzeitig Schluss (76.). Die Mannschaft steckte diese Rückschläge jedoch souverän weg und kam nach der Pause durch Jens Stage (53.), Leonardo Bittencourt (82.) und Justin Njinmah (84.) zum deutlichen Triumph. Die Mainzer warten derweil nach drei Spielen weiter auf den ersten Sieg.

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg 3:1 (1:1)

Nach zwei Siegen zum Start hat der VfL Wolfsburg den ersten Dämpfer der Saison erlitten. Trotz einer 1:0-Führung verloren die Hanseaten bei der TSG Hoffenheim am Ende mit 1:3 (1:1) und verpassten es, sich früh in der Spielzeit oben festzusetzen. Tiago Tomas hatte den VfL nach 36 Minuten in Front gebracht, die TSG konterte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs durch den ehemaligen Wolfsburger John Brooks (45.+2). Nach der Pause sorgten Youngster Maximilian Beyer (60.) und Robert Skov (74.) für den Sieg der Hoffenheimer, die nun wie der VfL sechs Punkte auf dem Konto haben.

FC Augsburg - VfL Bochum 2:2 (1:1)

Der FC Augsburg und der VfL Bochum warten weiter auf ihren ersten Sieg der neuen Saison. Im direkten Duell trennten sich beide Klubs 2:2 (1:1) und haben nun jeweils zwei Punkte zu Buche stehen. Die Gastgeber gingen dabei zweimal in Führung: Dion Beljo traf zum 1:0 (36.), Ermedin Demirovic zum 2:1 (62.). Der VfL hatte durch Takuma Asano (45.+3 und 64.) zweimal eine Antwort parat.

