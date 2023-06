Transfer-Fenster öffnet: Bundesliga generierte bereits über eine Viertelmilliarde

Das Transferfenster öffnet zwar erst am Samstag offiziell, doch die Bundesliga-Klubs haben bereits vor Beginn der Wechsel-Periode kräftig am Personal-Karussell gedreht. So wurden bereits Spieler im Wert von über einer Viertelmilliarde (270 Mio. Euro) verkauft, im Gegenzug liegt die ausgegebene Summe für neue Profis bei rund 175 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de).

Die hohen Einnahmen liegen allerdings zu über einem Drittel an Jude Bellingham. Real Madrid zahlte eine Grundablöse von 103 Mio. Euro für den Engländer an Borussia Dortmund und sorgte damit auch für den bisher weltweit teuersten Transfer bis zu diesem Zeitpunkt. 60 Mio. Euro zahlte der FC Chelsea derweil an RB Leipzig für die Dienste von Torschützenkönig Christopher Nkunku, der damit bislang der zweitteuerste Bundesliga-Export des Sommers ist. Aber wie lange noch? Dominik Szoboszlai soll laut Medienberichten kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool für die fixe Ablöse in Höhe von 70 Mio. Euro stehen.

Im Gegensatz zu den Dortmundern haben die Leipziger ihre bisherigen Einnahmen bereits vollständig reinvestiert: Addierte 68 Mio. Euro gab RB für Christoph Baumgartner (24 Mio.; aus Hoffenheim), Benjamin Sesko (24. Mio.; aus Salzburg) und Nicolas Seiwald (20 Mio.; aus Salzburg) aus. Der Pokalsieger ist damit bislang der Ausgaben-Krösus der Liga.

FC Bayern zahlte noch keine Ablösesumme

In dieser Rolle vermutet man zwar in der Regel den FC Bayern, doch der Rekordmeister hat derzeit sowohl auf der Einnahmen- als auch Ausgabenseite noch eine Null stehen - obwohl die Münchener die zwei bisherigen Top-Transfers tätigten. Doch für die Verpflichtungen von Konrad Laimer (aus Leipzig) und Raphael Guerreiro (aus Dortmund) war jeweils keine Ablöse fällig.

Im internationalen Vergleich der fünf europäischen Top-Ligen rangiert die Bundesliga mit ihrer bisherigen Bilanz genau in der Mitte. Wenig überraschend führt die zahlungskräftige Premier League das Ausgaben-Ranking mit 453 Mio. Euro (Einnahmen 240 Mio. Euro) vor der italienischen Serie A mit 278 Mio. Euro (Einnahmen: 312 Mio. Euro) an. Nach der drittplatzierten deutschen Eliteliga folgt die spanische La Liga, deren Klubs aktuell Ausgaben von 171 Mio. Euro (Einnahmen: 86 Mio. Euro) tätigten. Frankreichs Ligue 1 komplettiert das Quintett mit 66 Mio. Euro (Einnahmen: 90 Mio. Euro).

In den folgenden zwei Monaten dürfte sich an dieser Liste jedoch noch einiges ändern. Bis zum 01.09. ist das Transferfenster in den genannten Ligen geöffnet.









