Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln live im TV und Online-Stream

Nach Wochen der Sommervorbereitung startet die Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr, live im Sportbuzzer-Ticker) wieder für Borussia Dortmund. Im Bundesliga-Topspiel trifft der letztjährige Vizemeister auf den 1. FC Köln und will die Saison mit einem Erfolgserlebnis einläuten. Während der Vorbereitung zeigte sich das Team von Edin Terzic in guter Verfassung, gewann sechs Testspiele und spielte nur gegen den FC Chelsea (1:1) Unentschieden. Auch im DFB-Pokal war der Einzug in die nächste Runde gegen den TSV Schott Mainz (6:1) kein Problem. Weniger gut sind die Verletzungssorgen die Terzic mit sich rumträgt. Für Thomas Meunier und Julien Duranville (beide Muskelfaserriss) dürfte der 1. Spieltag zu früh kommen und auch für Karim Adeyemi (Muskelfaserriss) wird es ein Wettlauf gegen die Zeit.

Bei Neuzugang Felix Nmecha hingegen, der zuletzt mit Beschwerden im Knie zu kämpfen hatte, sieht es mit einem Kaderplatz am Samstag besser aus. Ähnlich souverän haben sich die Kölner in der Saisonvorbereitung geschlagen. In sieben Testspielen verlor der „Effzeh“ nur gegen Hannover 96 (0:1) und besiegte unteranderem Ajax Amsterdam mit 3:1. Im Pokal musste das Team von Steffen Baumgart gegen Drittligist VfL Osnabrück zwar Nachsitzen, meisterte die Aufgabe in der Verlängerung letztlich mit 3:1.

Wie sehe ich das Spiel Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln live im TV?

Die Samstagspartie zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln wird von Sky live und exklusiv ausgestrahlt. Die Übertragung beginnt um 17.30 Uhr mit dem Vorbericht auf Sky Sport Bundesliga 1. Moderiert wird der Vorlauf von Sebastian Hellmann sowie den ExpertInnen Lothar Matthäus und Julia Simic. Wolf-Christoph Fuss kommentiert die Partie ab 18.30 Uhr.

Wird die Partie des BVB gegen den 1. FC Köln im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte an der Partie zwischen dem BVB und Köln. Erste Bilder der Partie im Free-TV sind im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF ab 23 Uhr zu sehen.

Kann ich Borussia Dortmund gegen Köln im Livestream verfolgen?

Auch online überträgt Sky die Partie des BVB gegen Köln live. Über Sky Go und WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] könnt ihr den Livestream mitverfolgen. Beide Optionen sind kostenpflichtig, allerdings braucht ihr für WOW kein langfristiges Abo abzuschließen. Das Samstagabend-Spiel wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für BVB gegen Köln?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel zwischen dem BVB und dem 1. FC Köln im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel des BVB gegen den 1. FC Köln an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es dort ab 18.30 Uhr zu sehen.