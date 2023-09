SC Freiburg - Borussia Dortmund 2:4 (2:1)

Die „Torjäger-Qualitäten“ von Mats Hummels haben Borussia Dortmund zu einem hart erkämpften Sieg beim SC Freiburg geführt. Der Vizemeister, der zuvor mit Unentschieden beim VfL Bochum und gegen den 1. FC Heidenheim weit hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben war, gewann nach einer Aufholjagd mit 4:2 (1:2) und kam drei Tage vor dem Champions-League-Start bei Frankreichs Meister Paris Saint-Germain zum ersehnten Erfolgserlebnis. Hummels köpfte in der elften Minute die Führung, ehe Freiburg kurz vor der Pause aufdrehte. Lucas Höler (45.+2) und Nicolas Höfler (45.+6) wendeten die Partie in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Im zweiten Abschnitt gelang Donyell Malen auf Zuspiel des eingewechselten Niclas Füllkrug das 2:2 (60.). In der Schlussphase sah Höfler nach einem groben Foulspiel an Marcel Sabitzer die Rote Karte (83.) - die Initialzündung für die Dortmunder. Hummels wurschtelte den Ball zum 3:2 ins Netz (83.), Marco Reus stellte den Endstand her (90.+3). Die Borussia hat nun acht Punkte auf dem Konto. Freiburg hat bislang zwei Zähler weniger eingefahren.

RB Leipzig - FC Augsburg 3:0 (3:0)

RB Leipzig kommt zunehmend besser in Fahrt. Nach seiner Auftaktniederlage bei Bayer Leverkusen feierte der DFB-Pokalsieger durch ein souveränes 3:0 (3:0) gegen den FC Augsburg den dritten Sieg nacheinander und kletterte vorerst auf den dritten Tabellenplatz. Dabei ließen die Sachsen den phasenweise überfordert wirkenden Gästen gerade in der ersten halben Stunde kaum Luft zum Atmen. Xavi Simons (6.), Lois Openda (11.) und David Raum (27.) sorgten fast folgerichtig für klare Verhältnisse und eine standesgemäße Einstimmung für den Auftakt der Champions League am kommenden Dienstag bei Young Boys Bern. Augsburg wartet derweil weiter auf den ersten Sieg der Spielzeit.

VfL Wolfsburg - Union Berlin 2:1 (2:1)

Vier Tage vor dem ersten Champions-League-Auftritt der Vereinsgeschichte und dem Gastspiel beim spanischen Rekordmeister Real Madrid hat Union Berlin den nächsten Bundesliga-Dämpfer erlitten. Die Köpenicker, die bereits vor der Länderspielpause eine empfindliche 0:3-Pleite gegen RB Leipzig kassierten, mussten sich dem VfL Wolfsburg 1:2 (1:2) geschlagen geben und verabschiedeten sich vorerst aus dem oberen Tabellendrittel. Dort findet sich nun der VfL wieder, der bereits den dritten Sieg der Spielzeit einfuhr. Der bislang äußerst treffsichere Jonas Wind mit seinem fünften Tor der Saison (12.) und dessen dänischer Landsmann Joakim Maehle (30.) trafen für die Wolfsburger. Union war durch Nationalspieler Robin Gosens zum zwischenzeitlichen 1:1 gekommen (28.).

1. FC Köln - TSG Hoffenheim 1:3 (0:2)

Dank eines Blitzstarts und eines spektakulären Treffers aus über 50 Metern Entfernung hat die TSG Hoffenheim ihre starke Frühform in der noch jungen Saison bestätigt. Die Kraichgauer kamen beim 1. FC Köln zu einem 3:1 (2:0) und befinden sich mit nun neun Punkten in Schlagdistanz zum nur einen Zähler entfernten Bundesliga-Führungsduo Bayer Leverkusen und FC Bayern. Schon nach 49 Sekunden ging die TSG am Samstag durch Andrej Kramaric in Führung, beim 2:0 wurde es dann spektakulär. Nach einer Klärung von FC-Keeper Marvin Schwäbe außerhalb des Strafraums kam der Ball zu Florian Grillitsch und der österreichische Nationalspieler fackelte nicht lange. Sein Versuch aus der eigenen Hälfte segelte ins verwaiste Tor der Kölner (28.). Kaum weniger sehenswert war dann der dritte TSG-Treffer von Maximilian Beier, der die Kugel im zweiten Durchgang ins Netz schlenzte (52.). Der FC gerät durch die neuerliche Niederlage derweil schon unter Druck. Das Team von Trainer Steffen Baumgart, für das einzig Davie Selke traf (61.), hat erst einen Punkt auf dem Konto. Zudem bitter: FC-Zugang Rasmus Carstensen sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot (90.+1).

Mainz 05 - VfB Stuttgart 1:3 (0:0)

Mit dem dritten Sieg in Serie hat der VfB Stuttgart seinen starken Saisonstart weiter ausgebaut. Die Schwaben, die die Klasse in der vergangenen Saison nur über die Relegation gehalten hatten, gewannen bei Mainz 05 mit 3:1 (0:0) und setzten sich mit nun neun Punkten vorerst in der Bundesliga-Spitzengruppe fest. Garant für den Erfolg war einmal mehr Serhou Guirassy, der es nach einem Dreierpack (56., 84. und 90.+7) nun schon auf acht Tore in dieser Saison bringt. Mainz dürfte sich die ersten Wochen des Spieljahres hingegen anders vorgestellt haben. Nach vier Runden steht für die Rheinhessen erst ein Punkt zu Buche.