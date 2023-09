BVB gegen Wolfsburg live im TV und Online-Stream sehen

Für Borussia Dortmund geht es am Samstag (15.30 Uhr, live im Sportbuzzer-Ticker) gegen den VfL Wolfsburg darum, eine Reaktion auf den enttäuschenden Auftritt in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (0:2) zu zeigen. Beinahe chancenlos präsentierte sich das Team von Edin Terzic in Paris offensiv zu harmlos und defensiv zu anfällig. Dennoch kann der BVB den zweiten Sieg in Serie in der Bundesliga einfahren, was zumindest für etwas Ruhe sorgen dürfte.

Beim VfL hingegen kann man mit der bisherigen Ausbeute vollends zufrieden sein. Drei Siege nach vier Spielen ergeben in Tabelle Platz sechs. Nach Union Berlin (2:1) wartet nun der zweite Champions-League-Teilnehmer auf das Team von Niko Kovac. Die Vergangenheit zeigt: In Dortmund tun sich die Wolfsburger erfahrungsgemäß schwer. Der letzte Sieg im Signal Iduna Park gelang den Wölfen im Jahr 2012.

Wie sehe ich das Spiel Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie zwischen dem BVB und dem VfL Wolfsburg am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung beginnt um 13.30 Uhr mit dem Vorlauf. Moderiert wird dieser von Michael Leopold, zu Gast ist Dietmar Hamann als Experte. Angepfiffen wird die Partie um 15.30 Uhr. Ab dann übernimmt Kommentator Martin Groß am Mikrofon.

Wird die Partie Borussia Dortmund gegen Wolfsburg im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte an der Partie zwischen dem BVB und dem VfL Wolfsburg. Erste Bilder des Spiels im Free-TV sind in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr zu sehen. Im Pay-TV können die Highlights sowohl bei Bild Plus (einzelne Clips) als auch bei DAZN (zusammenhängende Highlight-Show) jeweils ab 17.30 Uhr abgerufen werden.

Kann ich Dortmund gegen Wolfsburg im Livestream verfolgen?

Auch online überträgt Sky die Partie Dortmund gegen Wolfsburg live. Über Sky Go und WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] könnt ihr den Livestream mitverfolgen. Beide Optionen sind kostenpflichtig, allerdings braucht ihr für WOW kein langfristiges Abo abzuschließen.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für Dortmund gegen den VfL Wolfsburg?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Dortmund gegen Wolfsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel Dortmund gegen Wolfsburg an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es dort ab 15.30 Uhr zu sehen.