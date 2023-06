Bundesliga: Der komplette Spielplan der Saison 2023/2024 im Überblick

Die wichtigsten Termine in der Fußball-Bundesliga stehen fest. Insgesamt 34. Spieltage hält auch die Saison 2023/2024 bereit. Nach dem 18. Mai 2024 stehen noch die beiden Relegationsspiele an - am 23. und 27. Mai. Der Spielplan der Bundesliga-Saison 2023/2024 im Überblick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1. Spieltag (18. bis 20. August)

Werder Bremen – Bayern München

Borussia Dortmund – 1. FC Köln

1. FC Union Berlin – FSV Mainz 05

Bayer Leverkusen – RB Leipzig

Eintracht Frankfurt – Darmstadt 98

VfL Wolfsburg – 1. FC Heidenheim

TSG 1899 Hoffenheim – SC Freiburg

FC Augsburg – Bor. Mönchengladbach

VfB Stuttgart – VfL Bochum

2. Spieltag (25. bis 27. August)

Bayern München – FC Augsburg

RB Leipzig – VfB Stuttgart

SC Freiburg – Werder Bremen

FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt

Bor. Mönchengladbach – Bayer Leverkusen

1. FC Köln – VfL Wolfsburg

VfL Bochum – Borussia Dortmund

1. FC Heidenheim – TSG 1899 Hoffenheim

Darmstadt 98 – 1. FC Union Berlin

3. Spieltag (1. bis 3. September)

Borussia Dortmund – 1. FC Heidenheim

1. FC Union Berlin – RB Leipzig

Bayer Leverkusen – Darmstadt 98

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln

Bor. Mönchengladbach – Bayern München

TSG 1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg

Werder Bremen – FSV Mainz 05

FC Augsburg – VfL Bochum

VfB Stuttgart – SC Freiburg

4. Spieltag (15. bis 17. September)

Bayern München – Bayer Leverkusen

RB Leipzig – FC Augsburg

SC Freiburg – Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg – 1. FC Union Berlin

FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart

1. FC Köln – TSG 1899 Hoffenheim

VfL Bochum – Eintracht Frankfurt

1. FC Heidenheim – Werder Bremen

Darmstadt 98 – Bor. Mönchengladbach

5. Spieltag (22. bis 24. September)

Bayern München – VfL Bochum

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg

1. FC Union Berlin – TSG 1899 Hoffenheim

Bayer Leverkusen – 1. FC Heidenheim

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg

Bor. Mönchengladbach – RB Leipzig

Werder Bremen – 1. FC Köln

FC Augsburg – FSV Mainz 05

VfB Stuttgart – Darmstadt 98

6. Spieltag (29. September bis 1. Oktober)

RB Leipzig – Bayern München

SC Freiburg – FC Augsburg

VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt

FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen

1. FC Köln – VfB Stuttgart

TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund

VfL Bochum – Bor. Mönchengladbach

1. FC Heidenheim – 1. FC Union Berlin

Darmstadt 98 – Werder Bremen

7. Spieltag (6. bis 8. Oktober)

Bayern München – SC Freiburg

Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin

RB Leipzig – VfL Bochum

Bayer Leverkusen – 1. FC Köln

Eintracht Frankfurt – 1. FC Heidenheim

Bor. Mönchengladbach – FSV Mainz 05

Werder Bremen – TSG 1899 Hoffenheim

FC Augsburg – Darmstadt 98

VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg

8. Spieltag (20. bis 22. Oktober)

Borussia Dortmund – Werder Bremen

1. FC Union Berlin – VfB Stuttgart

SC Freiburg – VfL Bochum

VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen

FSV Mainz 05 – Bayern München

1. FC Köln – Bor. Mönchengladbach

TSG 1899 Hoffenheim – Eintracht Frankfurt

1. FC Heidenheim – FC Augsburg

Darmstadt 98 – RB Leipzig

9. Spieltag (27. bis 29. Oktober)

Bayern München – Darmstadt 98

RB Leipzig – 1. FC Köln

Bayer Leverkusen – SC Freiburg

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund

Bor. Mönchengladbach – 1. FC Heidenheim

Werder Bremen – 1. FC Union Berlin

VfL Bochum – FSV Mainz 05

FC Augsburg – VfL Wolfsburg

VfB Stuttgart – TSG 1899 Hoffenheim

10. Spieltag (3. bis 5. November)

Borussia Dortmund – Bayern München

1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt

SC Freiburg – Bor. Mönchengladbach

VfL Wolfsburg – Werder Bremen

FSV Mainz 05 – RB Leipzig

1. FC Köln – FC Augsburg

TSG 1899 Hoffenheim – Bayer Leverkusen

1. FC Heidenheim – VfB Stuttgart

Darmstadt 98 – VfL Bochum

11. Spieltag (10. bis 12. November)

Bayern München – 1. FC Heidenheim

RB Leipzig – SC Freiburg

Bayer Leverkusen – 1. FC Union Berlin

Bor. Mönchengladbach – VfL Wolfsburg

Werder Bremen – Eintracht Frankfurt

VfL Bochum – 1. FC Köln

FC Augsburg – TSG 1899 Hoffenheim

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund

Darmstadt 98 – FSV Mainz 05

12. Spieltag (24. bis 26. November)

Borussia Dortmund – Bor. Mönchengladbach

1. FC Union Berlin – FC Augsburg

SC Freiburg – Darmstadt 98

Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart

VfL Wolfsburg – RB Leipzig

1. FC Köln – Bayern München

TSG 1899 Hoffenheim – FSV Mainz 05

Werder Bremen – Bayer Leverkusen

1. FC Heidenheim – VfL Bochum

13. Spieltag (1. bis 3. Dezember)

Bayern München – 1. FC Union Berlin

RB Leipzig – 1. FC Heidenheim

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund

FSV Mainz 05 – SC Freiburg

Bor. Mönchengladbach – TSG 1899 Hoffenheim

VfL Bochum – VfL Wolfsburg

FC Augsburg – Eintracht Frankfurt

VfB Stuttgart – Werder Bremen

Darmstadt 98 – 1. FC Köln

14. Spieltag (8. bis 10. Dezember)

Borussia Dortmund – RB Leipzig

1. FC Union Berlin – Bor. Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt – Bayern München

VfL Wolfsburg – SC Freiburg

1. FC Köln – FSV Mainz 05

TSG 1899 Hoffenheim – VfL Bochum

Werder Bremen – FC Augsburg

VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen

1. FC Heidenheim – Darmstadt 98

15. Spieltag (15. bis 17. Dezember)

Bayern München – VfB Stuttgart

RB Leipzig – TSG 1899 Hoffenheim

SC Freiburg – 1. FC Köln

Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt

FSV Mainz 05 – 1. FC Heidenheim

Bor. Mönchengladbach – Werder Bremen

VfL Bochum – 1. FC Union Berlin

FC Augsburg – Borussia Dortmund

Darmstadt 98 – VfL Wolfsburg

16. Spieltag (19./20. Dezember)

Borussia Dortmund – FSV Mainz 05

1. FC Union Berlin – 1. FC Köln

Bayer Leverkusen – VfL Bochum

Eintracht Frankfurt – Bor. Mönchengladbach

VfL Wolfsburg – Bayern München

TSG 1899 Hoffenheim – Darmstadt 98

Werder Bremen – RB Leipzig

VfB Stuttgart – FC Augsburg

1. FC Heidenheim – SC Freiburg

17. Spieltag (12. bis 14. Januar)

Bayern München – TSG 1899 Hoffenheim

RB Leipzig – Eintracht Frankfurt

SC Freiburg – 1. FC Union Berlin

FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg

Bor. Mönchengladbach – VfB Stuttgart

1. FC Köln – 1. FC Heidenheim

VfL Bochum – Werder Bremen

FC Augsburg – Bayer Leverkusen

Darmstadt 98 – Borussia Dortmund

18. Spieltag (19. bis 21. Januar)

Bayern München – Werder Bremen

RB Leipzig – Bayer Leverkusen

SC Freiburg – TSG 1899 Hoffenheim

FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin

Bor. Mönchengladbach – FC Augsburg

1. FC Köln – Borussia Dortmund

VfL Bochum – VfB Stuttgart

1. FC Heidenheim – VfL Wolfsburg

Darmstadt 98 – Eintracht Frankfurt

19. Spieltag (26. bis 28. Januar)

Borussia Dortmund – VfL Bochum

1. FC Union Berlin – Darmstadt 98

Bayer Leverkusen – Bor. Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt – FSV Mainz 05

VfL Wolfsburg – 1. FC Köln

TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Heidenheim

Werder Bremen – SC Freiburg

FC Augsburg – Bayern München

VfB Stuttgart – RB Leipzig

20. Spieltag (2. bis 4. Februar)

Bayern München – Bor. Mönchengladbach

RB Leipzig – 1. FC Union Berlin

SC Freiburg – VfB Stuttgart

VfL Wolfsburg – TSG 1899 Hoffenheim

FSV Mainz 05 – Werder Bremen

1. FC Köln – Eintracht Frankfurt

VfL Bochum – FC Augsburg

1. FC Heidenheim – Borussia Dortmund

Darmstadt 98 – Bayer Leverkusen

21. Spieltag (9. bis 11. Februar)

Borussia Dortmund – SC Freiburg

1. FC Union Berlin – VfL Wolfsburg

Bayer Leverkusen – Bayern München

Eintracht Frankfurt – VfL Bochum

Bor. Mönchengladbach – Darmstadt 98

TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Köln

Werder Bremen – 1. FC Heidenheim

FC Augsburg – RB Leipzig

VfB Stuttgart – FSV Mainz 05

22. Spieltag (16. bis 18. Februar)

RB Leipzig – Bor. Mönchengladbach

SC Freiburg – Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund

FSV Mainz 05 – FC Augsburg

1. FC Köln – Werder Bremen

TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Union Berlin

VfL Bochum – Bayern München

1. FC Heidenheim – Bayer Leverkusen

Darmstadt 98 – VfB Stuttgart

23. Spieltag (23. bis 25. Februar)

Bayern München – RB Leipzig

Borussia Dortmund – TSG 1899 Hoffenheim

1. FC Union Berlin – 1. FC Heidenheim

Bayer Leverkusen – FSV Mainz 05

Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg

Bor. Mönchengladbach – VfL Bochum

Werder Bremen – Darmstadt 98

FC Augsburg – SC Freiburg

VfB Stuttgart – 1. FC Köln

24. Spieltag (1. bis 3. März)

1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund

SC Freiburg – Bayern München

VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart

FSV Mainz 05 – Bor. Mönchengladbach

1. FC Köln – Bayer Leverkusen

TSG 1899 Hoffenheim – Werder Bremen

VfL Bochum – RB Leipzig

1. FC Heidenheim – Eintracht Frankfurt

Darmstadt 98 – FC Augsburg

25. Spieltag (8. bis 10. März)

Bayern München – FSV Mainz 05

RB Leipzig – Darmstadt 98

Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt – TSG 1899 Hoffenheim

Bor. Mönchengladbach – 1. FC Köln

Werder Bremen – Borussia Dortmund

VfL Bochum – SC Freiburg

FC Augsburg – 1. FC Heidenheim

VfB Stuttgart – 1. FC Union Berlin

26. Spieltag (15. bis 17. März)

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

1. FC Union Berlin – Werder Bremen

SC Freiburg – Bayer Leverkusen

VfL Wolfsburg – FC Augsburg

FSV Mainz 05 – VfL Bochum

1. FC Köln – RB Leipzig

TSG 1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart

1. FC Heidenheim – Bor. Mönchengladbach

Darmstadt 98 – Bayern München

27. Spieltag (30./31. März)

Bayern München – Borussia Dortmund

RB Leipzig – FSV Mainz 05

Bayer Leverkusen – TSG 1899 Hoffenheim

Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin

Bor. Mönchengladbach – SC Freiburg

Werder Bremen – VfL Wolfsburg

VfL Bochum – Darmstadt 98

FC Augsburg – 1. FC Köln

VfB Stuttgart – 1. FC Heidenheim

28. Spieltag (5. bis 7. April)

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart

1. FC Union Berlin – Bayer Leverkusen

SC Freiburg – RB Leipzig

Eintracht Frankfurt – Werder Bremen

VfL Wolfsburg – Bor. Mönchengladbach

FSV Mainz 05 – Darmstadt 98

1. FC Köln – VfL Bochum

TSG 1899 Hoffenheim – FC Augsburg

1. FC Heidenheim – Bayern München

29. Spieltag (12. bis 14. April)

Bayern München – 1. FC Köln

RB Leipzig – VfL Wolfsburg

Bayer Leverkusen – Werder Bremen

FSV Mainz 05 – TSG 1899 Hoffenheim

Bor. Mönchengladbach – Borussia Dortmund

VfL Bochum – 1. FC Heidenheim

FC Augsburg – 1. FC Union Berlin

VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt

Darmstadt 98 – SC Freiburg

30. Spieltag (19. bis 21. April)

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen

1. FC Union Berlin – Bayern München

SC Freiburg – FSV Mainz 05

Eintracht Frankfurt – FC Augsburg

VfL Wolfsburg – VfL Bochum

1. FC Köln – Darmstadt 98

TSG 1899 Hoffenheim – Bor. Mönchengladbach

Werder Bremen – VfB Stuttgart

1. FC Heidenheim – RB Leipzig

31. Spieltag (26. bis 28. April)

Bayern München – Eintracht Frankfurt

RB Leipzig – Borussia Dortmund

SC Freiburg – VfL Wolfsburg

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart

FSV Mainz 05 – 1. FC Köln

Bor. Mönchengladbach – 1. FC Union Berlin

VfL Bochum – TSG 1899 Hoffenheim

FC Augsburg – Werder Bremen

Darmstadt 98 – 1. FC Heidenheim

32. Spieltag (3. bis 5. Mai)

Borussia Dortmund – FC Augsburg

1. FC Union Berlin – VfL Bochum

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen

VfL Wolfsburg – Darmstadt 98

1. FC Köln – SC Freiburg

TSG 1899 Hoffenheim – RB Leipzig

Werder Bremen – Bor. Mönchengladbach

VfB Stuttgart – Bayern München

1. FC Heidenheim – FSV Mainz 05

33. Spieltag (10. bis 12. Mai)

Bayern München – VfL Wolfsburg

RB Leipzig – Werder Bremen

SC Freiburg – 1. FC Heidenheim

FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund

Bor. Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt

1. FC Köln – 1. FC Union Berlin

VfL Bochum – Bayer Leverkusen

FC Augsburg – VfB Stuttgart

Darmstadt 98 – TSG 1899 Hoffenheim

34. Spieltag (18. Mai)