﻿Bundesliga, DFB, Frauen-WM: düstere Aussichten für den deutschen Fußball

Es war ganz sicher nicht die beste Woche in der Karriere des Hans-Joachim Watzke – dabei hätte es genau diese werden können und sollen. In seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga (DFL) wollte er die Türe für einen Investoren­einstieg öffnen und hatte dafür in den vergangenen Monaten an allen Fronten gekämpft und überall Politik gemacht. Doch die erforderliche Zwei­drittel­mehrheit wurde am vergangenen Mittwoch überraschend verpasst – eine krachende Niederlage für die Befürworter, vor allem aber für Watzke, dessen beleidigt wirkende Reaktion darauf die allgemein angespannte Stimmungslage weiter verschärfte.

Zumindest emotional deutlich mehr dürfte den Geschäftsführer von Borussia Dortmund aber getroffen haben, dass sein Klub die sicher geglaubte Meisterschaft – die erste seit 2012 – durch das 2:2 gegen den tapferen FSV Mainz 05, für den es selbst um nichts mehr ging, am letzten Spieltag vor mehr als 80.000 enthusiastischen Fans doch noch aus den Händen gab und die Schale zum elften Mal in Folge an den FC Bayern München ging. Watzkes Glückspulli, den er während der gesamten Aufholjagd und auch am Samstag getragen hatte, dürfte höchstens noch einen Platz im Bayern-Museum finden.

Erneuter Bayern-Titel ein Armutszeugnis für die gesamte Liga

Bei aller berechtigten Begeisterung für die unfassbare Spannung, die der deutsche Fußball inklusive allen Wahnsinns neben und Emotionen auf dem Platz am vergangenen Wochenende bot, bleibt auch festzuhalten, dass es ein Armutszeugnis für die gesamte Liga ist, wenn der FC Bayern trotz dieser chaotischen Saison am Ende feiern darf – und auch der Blick in die Zukunft ist an vielen Stellen düster.

Zwar wird der Unterhaltungs­faktor allein aufgrund der explosiven Lage beim aktuellen Titelträger auch in den kommenden Wochen am Limit bleiben, doch allgemein brennt es an allen Ecken und Enden.

Unter den 36 Profiklubs droht nach der Investoren­entscheidung die maximale Eskalation – sogar eine Trennung von Bundesliga und 2. Bundesliga ist nicht mehr ausgeschlossen. Trotzdem soll und muss es gelingen, die internationale Wettbewerbs­fähigkeit sicherzustellen, in Anbetracht des erneut enttäuschenden Abschneidens der deutschen Vereine in den europäischen Wettbewerben sogar zu erhöhen. Eine Mammut­aufgabe, für wen auch immer. Denn die Interimsbosse Axel Hellmann und Oliver Leki stehen für das offene Amt des künftigen Liga-Chefs genauso wenig zur Verfügung wie Alternativ­kandidat Jan-Christian Dreesen, der ironischerweise stattdessen der neue Vorstands­vorsitzende beim FC Bayern wird.

DFB steht vor der Heim-EM auf wackeligen Beinen

Und auch der DFB steht sechs Monate nach dem WM-Debakel von Katar und gut ein Jahr vor der Heim-EM noch immer auf sehr wackeligen Beinen. Weder die biederen und nichts­sagenden Auftritte der Verbands­führung um Präsident Bernd Neuendorf und Rückkehrer Rudi Völler noch die sportlichen Auftritte unter Bundestrainer Hansi Flick haben bislang auch nur im Ansatz dafür gesorgt, die so wichtige Euphorie zu entfachen und optimistisch auf das Turnier oder zumindest die Jahre danach zu schauen.

Zudem ist es mehr als traurig, dass sich allen Lippen­bekenntnissen zum Trotz noch immer kein TV-Partner für die Übertragung der anstehenden Frauen-WM in Australien und Neuseeland gefunden hat. Die kommenden Wochen und Monate werden somit richtungs­weisend auf vielerlei Ebenen. Auch auf dem Transfermarkt, wo der Bundesliga durch die bevorstehenden Abgänge von Stars wie Jude Bellingham oder Torschützen­könig Christopher Nkunku weitere Attraktivität flöten geht.

Ob es bei alldem hilfreich ist, dass bereits vor den anstehenden Relegations­spielen feststeht, dass ab August in der Bundesliga neben wenig beliebten Klubs wie RB Leipzig, dem VfL Wolfsburg, dem FC Augsburg oder der TSG Hoffenheim auch die No-Name-Aufsteiger Darmstadt 98 und 1. FC Heidenheim an den Start gehen, während sich in Liga zwei traditions- und fanstarke Vereine wie die Bundesliga-Absteiger Schalke 04, Hertha BSC oder etwa der 1. FC Nürnberg, der Karlsruher SC, der FC St. Pauli, Hannover 96 oder Eintracht Braunschweig tummeln, sei dahingestellt. Immerhin: Spannend bleibt es allemal.