Eintracht Frankfurt gegen den SV Darmstadt live im TV und Online-Stream sehen

Mit einem Hessen-Derby wird der erste Bundesliga-Spieltag am Sonntag (17.30 Uhr, live im Sportbuzzer-Ticker) abgeschlossen. Eintracht Frankfurt startet mit dem neuen Trainer Dino Toppmöller gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 in die neue Spielzeit. Für beide Teams ist es nach dem Auftritt im DFB-Pokal das zweite Pflichtspiel in dieser Saison. Die SGE machte es beim 7:0-Sieg bei Lok Leipzig sehr deutlich, die Lilien patzten und flogen nach dem 0:3 beim FC 08 Homburg in der ersten Runde raus.

„Gemeinsam wollen wir den erfolgreichen Weg der vergangenen zwei Jahre weiter vorantreiben und uns entwickeln“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. Ziele sind das Erreichen eines Europacupplatzes, in die Gruppenphase der Conference League und möglichst wieder in das DFB-Pokalfinale zu kommen. „Ein Manko war zuletzt, dass wir zu wenige Heimspiele gewonnen haben“, kritisierte der 42-jährige Ex-Profi. „Wir wollen die Power und Energie im eigenen Stadion mit nun noch mehr Zuschauern nutzen. Wir wollen attraktiven und offensiven Fußball bieten und die Fans begeistern.“ Bei den Lilien gibt es nach dem Pokal-Aus eigentlich nur noch ein Ziel - und das ist der Liga-Verbleib. „Wir sollten uns nicht zu sehr verunsichern lassen. Wir können noch ordentlich Schwung aus der vergangenen Saison mitnehmen. Gegen Frankfurt muss jeder sein Herz auf dem Platz lassen“, sagte SVD-Coach Thorsten Lieberknecht zuletzt.

Wie sehe ich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen den SV Darmstadt live im TV?

Der Streamingdienst DAZN [Anzeige] überträgt die Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt live und exklusiv. Die Übertragung mit Moderator Alex Schlüter und Experte Sebastian Kneißl beginnt am Sonntag um 16.45 Uhr. Zum Anstoß um 17.30 Uhr übernimmt Max Siebald als Kommentator.

Kann ich Frankfurt gegen Darmstadt im Livestream verfolgen?

Bei DAZN [Anzeige] wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt geben. Die Monatsmitgliedschaft für ein DAZN-Paket, das die Bundesliga-Übertragungen beinhaltet, ist derzeit ab 29,99 Euro zu haben.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für Frankfurt gegen Darmstadt?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Frankfurt gegen Darmstadt bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen den SV Darmstadt an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es ab 17.30 Uhr hier im Liveticker.