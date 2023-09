FC Bayern gegen den VfL Bochum live im TV und Online-Stream sehen

Nach dem am Ende doch noch knappen Champions-League-Sieg gegen Manchester United (4:3) geht es für den FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr, live im Sportbuzzer-Ticker) in der Bundesliga weiter. Dort trifft das Team von Thomas Tuchel auf den VfL Bochum. Dem Remis gegen Bayer Leverkusen (2:2) will der deutsche Rekordmeister einen Sieg folgen lassen, um die Tabellenführung zumindest bis zum Leverkusen-Spiel am Sonntag zu erobern.

Die Bochumer hingegen warten nach vier Spieltagen weiterhin auf den ersten Sieg. Einer Niederlage zum Bundesliga-Auftakt folgten drei Unentschieden in Folge, weshalb das Team von Thomas Letsch auf dem 13. Tabellenplatz rangiert. Zwar geht der VfL in der Allianz Arena als klarer Underdog ins Rennen, völlig chancenlos wird man allerdings dennoch nicht sein. Dass die Defensive der Münchener anfällig ist, zeigte spätestens das Spiel gegen ManUnited.

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern gegen den VfL Bochum live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie zwischen dem FC Bayern und dem VfL Bochum am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung beginnt um 13.30 Uhr mit dem Vorlauf. Moderiert wird dieser von Michael Leopold, zu Gast ist Dietmar Hamann als Experte. Angepfiffen wird die Partie um 15.30 Uhr. Kommentieren wird Kai Dittmann.

Wird die Partie FC Bayern gegen Bochum im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte an der Partie zwischen dem FC Bayern und dem VfL Bochum. Erste Bilder des Spiels im Free-TV sind in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr zu sehen. Im Pay-TV können die Highlights sowohl bei Bild Plus (einzelne Clips) als auch bei DAZN (zusammenhängende Highlight-Show) jeweils ab 17.30 Uhr abgerufen werden.

Kann ich Bayern gegen Bochum im Livestream verfolgen?

Auch online überträgt Sky die Partie Bayern gegen Bochum live. Über Sky Go und WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] könnt ihr den Livestream mitverfolgen. Beide Optionen sind kostenpflichtig, allerdings braucht ihr für WOW kein langfristiges Abo abzuschließen.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für Bayern gegen den VfL Bochum?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Bayern gegen Bochum bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem VfL Bochum im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel Bayern gegen Bochum an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es dort ab 15.30 Uhr zu sehen.