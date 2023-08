Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln live im TV und Online-Stream sehen

Ein Kraftakt war für Eintracht Frankfurt nötig, um den Einzug in die Gruppenphase der Conference League perfekt zu machen. Gegen Levski Sofia gewann die SGE nur mit Mühe mit 2:0, bleibt in der aktuellen Pflichtspielphase aber ungeschlagen. Zwar stotterte der Motor der Hessen gegen Darmstadt 98 (1:0) und Mainz 05 (1:1) noch gehörig, dennoch stehen vier Punkte auf der Habenseite. Am Sonntag (15.30 Uhr, live im Sportbuzzer-Ticker) sollen die nächsten drei Zähler her, mit denen sich das Team von Trainer Dino Toppmöller vorerst im oberen Drittel etablieren könnte.

Die Kölner sind mit zwei Niederlagen dagegen schwach in die Saison gestartet. Sowohl bei Borussia Dortmund (0:1) als auch gegen den VfL Wolfsburg (1:2) hatte die Mannschaft von Steffen Baumgart das Nachsehen und wartet somit vor dem dritten Spieltag weiter auf den ersten Punkt. Gegen Frankfurt nicht dabei sein wird Davie Selke, der sich im letzten Spiel erneut verletzt hatte und frühzeitig ausgewechselt werden musste. „Er sollte eine Waffe sein, das fehlt uns. Trotzdem müssen wir da durch“, sagte Baumgart.

Wie sehe ich das Spiel Frankfurt gegen Köln live im TV?

Der Streamingdienst DAZN [Anzeige] überträgt die Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln live und exklusiv. Die Übertragung mit Moderator Daniel Herzog und Experte Sebastian Kneißl beginnt am Sonntag um 14.45 Uhr. Zum Anstoß um 15.30 Uhr übernimmt Freddy Harder als Kommentator.

Kann ich Frankfurt gegen Köln im Livestream verfolgen?

Bei DAZN [Anzeige] wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten der Partie zwischen Frankfurt und dem 1. FC Köln geben. Die Monatsmitgliedschaft für ein DAZN-Paket, das die Bundesliga-Übertragungen beinhaltet, ist derzeit ab 29,99 Euro zu haben.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für Frankfurt gegen Köln?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Frankfurt gegen Köln bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel Frankfurt gegen den 1. FC Köln an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es ab 15.30 Uhr im Liveticker.