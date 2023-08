Klubs sehen FC Bayern als Meister-Favoriten - Union überrascht mit Tipp

Die Mehrheit der Bundesliga-Klubs sehen den FC Bayern wieder als Topfavoriten. Insgesamt 13 Vereine tippen in der Meisterfrage wieder auf die Münchner, vier halten sich raus aus der Umfrage der Deutschen Presse-Agentur - und wer tippt nicht auf den Dauer-Meister? Union Berlin. „Zur Überraschung aller“ werde Bayer Leverkusen oder RB Leipzig Meister, sagte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Auch Borussia Dortmund könne die Bayern stoppen, „vielleicht sogar“ Eintracht Frankfurt.

Die Bayern hatten in der abgelaufenen Spielzeit ihre elfte Meisterschaft nacheinander gefeiert. „Die Bayern sind mit ihren Möglichkeiten und nach elf Meisterschaften in Folge automatisch Topfavorit in der Bundesliga“, sagte Leipzigs Sportchef Max Eberl vor dem Supercup. Bayer Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes äußerte, das werde sich „auch in den nächsten Jahren nicht ändern“. Der wirtschaftliche Abstand des Branchenführers zu den anderen Vereinen sei „einfach riesengroß“.

Die Bundesliga startet am kommenden Wochenende in die neue Saison. Am Freitag eröffnen Werder Bremen und der FC Bayern die Spielzeit.