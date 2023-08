Konferenz im Liveticker mit Leipzig, Freiburg und Gladbach

Die neue Bundesliga-Saison nimmt am Samstag richtig Fahrt auf. Nach dem Auftaktsieg des FC Bayern gegen Werder Bremen (4:0) am Freitagabend steigt am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Sky) die erste Konferenz der neuen Spielzeit. Fünf Spiele stehen am Nachmittag auf dem Programm – unter anderem mit einem Novum: Aufsteiger 1. FC Heidenheim bestreitet auswärts in Wolfsburg das erste Bundesliga-Spiel der Klub-Geschichte. Im Titelrennen kommt es zudem zum ersten direkten Duell zwischen Pokalsieger RB Leipzig und Bayer Leverkusen, das nach gezielten Transfers ebenfalls zum Kreis der Meisterschaftskandidaten gezählt wird.

Viele Augen liegen zum Saisonstart auch auf Borussia Mönchengladbach. Der Traditionsklub musste im Sommer viele Stammspieler abgeben und präsentiert sich mit runderneuerter Mannschaft und dem neuen Trainer Gerardo Seoane. Im Pokal glückte die Generalprobe (7:0 gegen Fünftligist Bersenbrück), am Samstag zählt es nun gegen den FC Augsburg. Außerdem spielt noch die TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg, der VfB Stuttgart trifft auf den VfL Bochum.

Live: Die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag

Im ersten Topspiel der neuen Saison startet Vizemeister Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln in die Saison. Nach dem dramatischen Meister-Finale in der vergangenen Spielzeit will Edin Terzic mit seinem Team wieder angreifen. Am Sonntag spielt zunächst Champions-League-Teilnehmer Union Berlin gegen Mainz 05 (15.30 Uhr), später empfängt Eintracht Frankfurt dann Aufsteiger Darmstadt 98 zum Hessen-Duell (17.30 Uhr).