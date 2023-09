Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern live im TV und Online-Stream sehen

Kostenfrei bis 09:23 Uhr lesen

Karl-May-Spiele

Am Freitagabend wurde die 400 000. Besucherin des Stücks „Winnetou I – Blutsbrüder“ am Kalkberg begrüßt. Damit steuern die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg direkt wieder auf einen Besucherrekord hin.