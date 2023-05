Bundesliga-Endspurt: Spannung vor dem Saisonfinale steigt – wer wird Meister, wer steigt ab?

Es ist ein Saisonfinale, wie es die Bundesliga lange nicht gesehen hat. Nach der desaströsen Heimniederlage gegen RB Leipzig (1:3) am vergangenen Wochenende hat Serienmeister Bayern München die Tabellenführung an Borussia Dortmund verloren. Die Schwarz-Gelben gewannen mit 3:0 beim FC Augsburg – und träumen seither vom ersten Meistertitel seit 2012.

Aber auch im Tabellenkeller bleibt es spannend. Während Hertha BSC bereits als sicherer Absteiger feststeht, kämpfen mit Schalke 04, dem VfL Bochum, dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg noch vier Teams um den Klassenerhalt. Verpassen Sie nichts – aktuellen Entwicklungen hier im Liveblog.

BVB-Trainer Terzic: „Dürfen das nicht zu sehr an uns heranlassen“

BVB-Trainer Edin Terzic verzichtet vor dem spannendsten Bundesliga-Meisterfinale seit Jahren auf besondere Maßnahmen. Aus Sorge, die ohnehin hohe Anspannung bei seinen Profis vor dem Heimspiel gegen Mainz weiter zu vergrößern, setzt er auf Bewährtes. „Natürlich ist es für uns eine ganz besondere Woche. Dennoch ist der Schlüssel, dass man nichts Besonders tut. Es geht nicht darum, außergewöhnliche Dinge einzufordern“, sagte der Fußballlehrer mit Blick auf das Titelfernduell mit dem FC Bayern. „Wir dürfen das nicht zu sehr an uns heranlassen. Das Spielfeld ist genauso groß wie letzte Woche. Und der Ball ist genauso rund wie letzte Woche.“

Auf Bayern-Seite machte sich am Dienstag Demut breit. Während sich der niemals aufgebende Vorstandschef Oliver Kahn nach dem verstörenden 1:3 gegen RB Leipzig an den letzten Titelstrohhalm klammerte („Es ist dann vorbei, wenn der Schiedsrichter unser Spiel in Köln abgepfiffen hat“), sprach sein Vorstandskollege Hasan Salihamidzic das wohl Unausweichliche schon mal öffentlich aus: „Jetzt sehen wir, ob wir vielleicht so eine Saison haben, wo wir eben keine Titel holen.“

Abstiegskampf: Wer hält die Klasse?

Gegen Leipzig geht es am letzten Spieltag der 60. Bundesliga-Saison für die arg abstiegsbedrohten Schalker. Vor dem großen Abstiegsshowdown haben Bedenken bei Thomas Reis allerdings keinen Platz. „Viele Zweifler haben uns schon abgeschrieben. Ich möchte keine Zweifler mitnehmen im Team. Ich zweifle definitiv nicht“, sagte der Trainer der Königsblauen am Donnerstag. „Wenn ich keine Hoffnung hätte, bräuchte ich nicht nach Leipzig zu fahren.“ Der 49-Jährige weiß allerdings auch: Seine Mannschaft geht als Außenseiter in den 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga, hat die schlechtesten Chancen auf die Rettung.

Von den akut abstiegsgefährdeten Klubs ist die Ausgangslage für Augsburg mit 34 Punkten am einfachsten. Schon ein Remis bei Borussia Mönchengladbach reicht fast sicher zum Klassenerhalt. Für Schalke (31 Punkte), Bochum (32) und Stuttgart (32) ist die Situation komplizierter.

RND/jst/dpa