Konferenz im Liveticker mit Leverkusen, Freiburg und Werder

Bayer Leverkusen will den perfekten Saisonstart fortsetzen und den Eindruck als Titelkandidat bestätigen. Die „Werkself“ von Trainer Xabi Alonso ist am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Sky) gegen Aufsteiger Darmstadt 98 gefordert. Am kommenden Spieltag steht die große Probe gegen den FC Bayern an, erst einmal soll gegen die „Lilien“ aber die makellose Bilanz gewahrt werden: „Unser voller Fokus liegt auf Darmstadt“, sagte Coach Alonso.

Ohne Punktverlust bleiben wollen auch der VfL Wolfsburg und der SC Freiburg. Die „Wölfe“ sind am Samstagnachmittag bei der TSG Hoffenheim gefordert. Für den SCF geht es ebenfalls auswärts gegen den VfB Stuttgart. Großes Augenmerk liegt indes auf Werder Bremen: Kann das Team von Trainer Ole Werner den Wechsel von Niclas Füllkrug zum BVB kompensieren und zuhause gegen Mainz 05 endlich den ersten Punktgewinn einfahren? Im fünften Spiel am Samstagnachmittag trifft der FC Augsburg auf den VfL Bochum.

Live: Die Bundesliga am Samstagnachmittag

Später am Samstagabend will der FC Bayern die Tabellenführung erorbern. Die Münchener um Sturm-Neuzugang Harry Kane erlebten einen unglücklichen „Deadline Day“, drei angepeilte Transfers platzten auf der Zielgeraden. Mit einem deutlichen Sieg im Duell gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr) könnte das schnell wieder vergessen gemacht werden. Zwei weitere Spiele stehen am Sonntag an: Eintracht Frankfurt trifft in Spiel eins ohne Randal Kolo Muani auf den 1. FC Köln (15.30 Uhr). Im Ost-Duell ist Union Berlin gegen RB Leipzig gefordert (17.30 Uhr).