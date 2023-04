﻿Das Calmund-Zeugnis für die jungen Bundesliga-Bosse

Eine Reihe junger Führungskräfte steht bei den Topklubs der Fußball-Bundesliga im Fokus. Managerlegende Reiner Calmund wirft einen Blick auf die Qualitäten von Hasan Salihamidzic, Sebastian Kehl und Co.

Managerlegende bewertet Salihamidzic, Kehl und Co.

In den Schaltzentralen der Bundesliga-Klubs trägt unlängst eine neue Generation die Verantwortung. Persönlichkeiten, die über Jahrzehnte viele Vereine prägten, sind entweder in Rente oder haben sich nun – wie etwa Rudi Völler beim DFB – auf anderer Ebene wieder in den Dienst des deutschen Fußballs gestellt. Einer, der das Geschäft als (noch immer) naher Beobachter begleitet, ist Reiner Calmund. Der 74-Jährige hatte von 1976 bis 2004 als Völlers Vorgänger die Geschicke von Bayer Leverkusen geleitet.

Die Managerlegende blickt positiv auf die junge Führungsgeneration und weist zugleich auf den hohen Wettbewerbsdruck hin, der in der freien Wirtschaft bei Unternehmen nicht in dieser Form herrscht: „Selbst wenn alle 18 Bundesligisten einen perfekten Job machen, wird nur einer Meister und mindestens zwei Klubs steigen ab.“

Calmund sieht „viele erstklassige Macher in der Bundesliga“, bewertet bei der Zeugnisvergabe für das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aber nur die Führungskräfte, die nicht älter sind als 47 Jahre. Seine Einschätzungen zu:

Hasan Salihamidzic (46)

In seiner Vita stehen zahlreiche Erfolge als Spieler mit dem Rekordmeister FC Bayern München, unter anderem der Champions-League-Titel 2001. Der Bosnier ist seit 2017 Sportdirektor und seit 2020 Sportvorstand beim Branchenprimus.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei der Pressekonferenz nach dem Trainerwechsel beim FC Bayern München. © Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Calmunds Zeugnis: „Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge waren stets die großen Förderer von Brazzo. Erst jüngst hat Rummenigge noch einmal erklärt, dass der sehr fleißige Salihamidzic ihn an den jungen Hoeneß erinnert. Hasan hat auf mich von Anfang an einen guten Eindruck gemacht, wird manchmal wegen Ungenauigkeiten bei Formulierungen unterschätzt. Er ist aber clever, dreimal chemisch gereinigt, spricht viele Sprachen und gibt täglich Gas. Von Ehrenpräsident Hoeneß, Ex-Klubboss Rummenigge, Oliver Kahn (Vorstandschef) und Herbert Hainer (Präsident) wird Salihamidzic in seinem Tun nicht eingeschränkt.

In der allgemeinen Hektik rund um die Entlassung von Julian Nagelsmann könnte man leicht in Versuchung kommen, die Bewertung und Qualität des Führungspersonals etwas zu reduzieren. Ich kann den Bossen nicht hinter die Stirn schauen, gehe jedoch davon aus, dass die jüngsten Entscheidungen mit der notwendigen Portion menschlicher Kompetenz getroffen wurden. Bayern hat trotz des Weggangs von Torjäger Robert Lewandowski und ohne den langzeitverletzten Welttorwart Manuel Neuer beste Chancen auf die elfte Meisterschaft in Folge, steht zudem im Champions-League-Viertelfinale. Dazu hat Brazzo mit Transfers wie Alphonso Davies, Joao Cancelo, Sadio Mané und Matthijs de Ligt mehrfach seine Qualitäten auf dem Spielermarkt bewiesen.“ Note: Sehr gut (1–)

Sebastian Kehl (43)

Der jahrelange Kapitän trägt die DNA von Borussia Dortmund in sich. Kehl kommt auf 369 Pflichtspiele für den BVB, holte drei Meisterschaften und einen DFB-Pokal-Sieg. Mit der Nationalmannschaft wurde er Vizeweltmeister 2002, Dritter bei der Heim-WM 2006. Im Sommer 2018 übernahm Kehl die neu geschaffene Position des Leiters der Lizenzspielerabteilung, vor dieser Saison folgte er als Sportdirektor auf Michael Zorc.

Sebastian Kehl: Seit 2018 in Verantwortung bei Borussia Dortmund. © Quelle: Uwe Anspach/dpa

Calmunds Zeugnis: „Die wichtigsten Förderer Kehls waren Vorgänger Zorc und Klubboss Aki Watzke, aber auch seine Ex-Trainer Jürgen Klopp und Matthias Sammer. Er hat ein von mir vorgelegtes Managerangebot eines Traditionsklubs vor Jahren abgelehnt. Kehl ist eloquent und hochgebildet, kennt den Verein und seine besonderen Eigenheiten in- und auswendig. Er hat im Schatten von Zorc die großen Anforderungen im Management der Dortmunder kennengelernt. Kehl hat jetzt schon ein überragendes Netzwerk. Für ihn wäre es sehr hilfreich, wenn es sportlich weiter erfolgreich läuft, denn wenn ‚sein‘ Trainer Edin Terzic oder die von ihm geholten Neuzugänge unter Beschuss geraten sollten, ist Erfahrung in der Führung ein wichtiger Faktor. Die wird Kehl an vorderster Front nun sammeln.“ Note: Sehr gut (1)

Simon Rolfes (41)

Der Vizeeuropameister von 2008 hat im vergangenen Sommer bei Bayer Leverkusen ein schweres Erbe angetreten. Der langjährige Lenker Völler, nun DFB-Sportdirektor, zog sich bei der Werkself zurück. Rolfes war seit 2018 als Direktor Sport in Leverkusen tätig, übernahm von Völler als Geschäftsführer Sport.

Schweres Erbe: Simon Rolfes ist Nachfolger von Rudi Völler bei Bayer Leverkusen. © Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Calmunds Zeugnis: „Rolfes strahlt nach außen bereits eine große Gelassenheit aus, intern fordert er allerdings viel und hakt immer wieder nach, um Prozesse und Abläufe zu verbessern. Er neigt aber, selbst in schwierigen Zeiten, nicht zur Panik und ist für sein junges Alter bereits ein sehr guter Moderator. Sein gutes persönliches Verhältnis zu Klubchef Fernando Carro und sein erstklassig aufgebautes Netzwerk bis hin nach Südamerika sind große Pluspunkte. Rolfes sollte künftig noch selbstbewusster gegenüber den Cheftrainern auftreten, für die er wohl nicht so ganz das richtige Auge hat. Peter Bosz und Gerardo Seoane scheiterten, unter Ex-Weltstar Xabi Alonso ruckelt es noch sehr. Bayer wieder unter den ersten vier der Bundesliga zu etablieren ist eine große Aufgabe, für die Rolfes aber das Zeug hat.“ Note: Gut (2)

Markus Krösche (42)

Als Profi reichte es nicht für ganz oben – anders nun als Manager: Krösche ist mit 354 Einsätzen in der 2. und 3. Liga Rekordspieler des SC Paderborn. Als Geschäftsführer (2017–2019) ging es für ihn mit dem SCP in die Bundesliga. 2019 wechselte er als Sportdirektor zu RB Leipzig. Seit 2021 ist Krösche als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt tätig. Mit den Hessen gewann er vergangene Saison die Europa League.

Seit 2021 ist Markus Krösche als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt tätig. © Quelle: IMAGO/Martin Hoffmann

Calmunds Zeugnis: „Krösche hat einen hervorragenden Weg hingelegt. Ihn hatten in seiner Karriere die wenigsten als kommenden Topklubmanager auf dem Zettel. Markus leistete auf jeder Station außergewöhnlich gute Arbeit, gilt als fleißig und maximal verlässlich. In Frankfurt hat er die großen Fußstapfen von Vorgänger Fredi Bobic sehr schnell ausgefüllt und seinen eigenen, erfolgreichen Weg gefunden. Seine Transferpolitik ist für jeden Klub ein großer Gewinn.

Spannend wird, wie Krösche mit Gegenwind umgeht, der sicher kommt, gerade im kommenden Transfersommer wegen der Abgänge von Leistungsträgern. Damit wird Krösche auch Opfer des eigenen Erfolgs. Der Managerjob ist ein Marathon, kein Sprint. Aber wie ich ihn kennengelernt habe, wird er auch die Langstrecke meistern und Frankfurt in der deutschen Spitze etablieren.“ Note: Gut (2)

Frank Baumann (47)/Clemens Fritz (42)

Baumann ist seit 2016 als Geschäftsführer Sport bei Werder Bremen im Amt. Der Ex-Nationalspieler erlebte mit den Grün-Weißen als Aktiver noch bessere Zeiten, holte 2004 das Double. Sein ehemaliger Mitspieler Fritz ist seit Sommer 2020 als Leiter Lizenzbereich bei Werder tätig und assistiert Baumann.

Bremer Führungsduo: Clemens Fritz (l.) mit Frank Baumann.

Calmunds Zeugnis: „Baumann ist sicher einer der am meisten unterschätzten Manager der Liga. Sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen ist ihm fremd. Er punktet und überzeugt mit seriösen, langfristig erfolgreichen Entscheidungen. Mit harter Arbeit und großer Ruhe hat er den Betriebsunfall Abstieg sehr souverän behoben, obwohl es einige Problemfelder gab, die andernorts zu einem GAU geführt hätten. Eine wichtige Aufgabe für ihn wird es sein, Clemens Fritz mittelfristig als seinen Nachfolger aufzubauen, der im Verein bereits hohes Ansehen genießt.

Auch er hat den Managerjob von der Pike auf gelernt, war wie Baumann Mannschaftskapitän. Fritz hat sich national und international weitergebildet, in den USA schon Erfahrungen und Einblicke in das Sport- und Profibusiness gesammelt. Die Spieler akzeptieren ihn als wichtigen Sportverantwortlichen. Die große Herausforderung für ihn wird der endgültige Schritt in die erste Reihe.“ Note: Gut (2)

Marcel Schäfer (38)/Sebastian Schindzielorz (44)

Ende Januar endete die lange Ära von Jörg Schmadtke beim VfL Wolfsburg. Sein Nachfolger ist Marcel Schäfer, der zuvor seit Juli 2018 schon Sportdirektor des Klubs war. Er spielte von 2007 bis 2017 beim VfL, war 2009 auch Teil der Meistermannschaft unter Felix Magath. Als eigenen Nachfolger lotste er Sebastian Schindzielorz, der von 2008 bis 2013 in Wolfsburgs Reserve spielte, vom VfL Bochum in die Autostadt.

Die VfL-Bosse: Der Sportdirektor Sebastian Schindzielorz (l.) und Geschäftsführer Marcel Schäfer. © Quelle: Michael Matthey

Calmunds Zeugnis: „Schäfer hat sich sehr gut an der Seite von Jörg Schmadtke entwickelt und bildet jetzt gemeinsam mit Schindzielorz ein erstklassiges Team. Der Ex-Bochumer hat zusammen mit Ilja Kaenzig in den letzten Jahren erfolgreich beim VfL gearbeitet. Ihre smarte und preisgünstige Transferpolitik war die Basis für die Bundesliga-Rückkehr und den anschließenden Ligaerhalt der Bochumer. Kaenzig bedauert den Weggang seines Sportchefs, weil Schindzielorz extrem ehrgeizig, fleißig, mit hohem Fachwissen über den nationalen und den internationalen Fußballmarkt ausgestattet sowie gut vernetzt ist. Ihn nach Wolfsburg zu lotsen war ein strategisch kluger Schachzug von Schäfer und Ex-Chef Schmadtke. Beide kannten Schindzielorz aus seiner aktiven Wolfsburger Zeit.“ Note: Gut (2)