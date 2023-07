Kovac warnt: Bundesliga muss „aufpassen, dass sie Anschluss nicht verliert“

Im vergangenen Sommer heuerte Niko Kovac als Cheftrainer beim VfL Wolfsburg an und kehrte damit in die Bundesliga zurück. Die sportliche Entwicklung im deutschen Oberhaus bewertet der Kroate nach einem Jahr bei den Niedersachsen kritisch. „Ich war überrascht, dass viele Teams mit Dreierkette spielen. Und dann mit langen Bällen das Mittelfeld überbrücken. Außerdem gibt es viele Freistöße und Eckbälle. Das ist kein Spielstil, der von Ballbesitz spricht“, sagte der 51-Jährige in einem Interview der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, die wie der Sportbuzzer zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gehört.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kovac sieht einen „Gegensatz zum französischen Fußball, der viel Wert auf den technischen Fußball legt.“ Die deutsche Belétage sieht der Coach daher in der Pflicht. „Das ist der Bundesliga etwas abhandengekommen. Da müssen wir aufholen“, ergänzte der gebürtige Berliner.

Kovac wurde mit Eintracht Frankfurt DFB-Pokalsieger und mit dem FC Bayern München deutscher Meister, ehe er 2020 für anderthalb Jahre zur AS Monaco wechselte. „Früher wurde gesagt, Frankreich hat von der Qualität her die fünftstärkste Liga. Jetzt war ich in Frankreich und muss feststellen, dass der Fußball dort richtig gut ist und wir in der Bundesliga aufpassen müssen, dass wir den Anschluss nicht verlieren“, sagte er.