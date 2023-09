Kovac regt neue Anstoßzeiten für die Bundesliga an

30:23-Sieg

Der THW Kiel hat sich zum Auftakt der Champions League keine Blöße gegeben. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie in der Bundesliga setzte sich der deutsche Meister am Donnerstag mit 30:23 (16:9) bei RK Zagreb in Kroatien durch. Für einen Kieler war es ein ganz besonderer Abend.