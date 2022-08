Holt Holstein Kiel in Magdeburg den ersten Saisonsieg?

Wie verkraftet Holstein Kiel das Erstrunden-Aus im DFB-Pokal? In der Zweiten Fußball-Bundesliga sind die Störche am Sonntag beim frechen Aufsteiger 1. FC Magdeburg gefordert. Nach zwei 2:2-Unentschieden zum Auftakt will die KSV endlich den ersten Sieg der Saison einfahren. Verfolgen Sie die Partie bei uns im Liveticker!