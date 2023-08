Das zahlt der Fan für Bier, Wurst, Trikot und Dauerkarte

Das Eröffnungsspiel zwischen Werder Bremen und dem Meister FC Bayern München am Freitag (20.45 Uhr, Sat.1 und Sky) läutet die Saison 2023/2024 in der Fußball-Bundesliga ein. Das Stadion an der Weser ist längst ausverkauft. Die Fans von Bremen bis München und von Dortmund bis Leipzig füllen die Arenen weiterhin so gut wie in keiner anderen europäischen Topliga. Der Zuschauerschnitt in der Vorsaison lag bei knapp 43.000.

Günstiger wird der Ausflug zum Bundesliga-Spiel am Wochenende derweil keinesfalls. Die Inflation trifft Klubs wie Caterer, Hersteller und Lieferanten gleichermaßen. Die Rechnung begleicht in vielen Fällen der Fan.

Wer mit einer Dauerkarte regelmäßig ins Stadion will, muss ausgerechnet bei Aufsteiger Darmstadt 98 am tiefsten in die Tasche greifen. 256 Euro kostet das günstige Jahresticket für einen Stehplatz ohne Ermäßigung. Im Vergleich zur Aufstiegssaison in der 2. Liga wurde der Preis um fast 75 Euro erhöht. Am preiswertesten ist die Dauerkarte bei der TSG Hoffenheim (150 Euro).

Stadiongedeck kostet beim FC Bayern am meisten

Beim Stadionbesuch selbst wird es für den Fan in München am teuersten. Ein halber Liter Bier und eine Bratwurst bei den Bayern kosten zusammen 10,50 Euro. Darauf folgt Aufsteiger 1. FC Heidenheim (9,80 Euro). Das günstigste Stadiongedeck gibt es bei Union Berlin (7,50 Euro).

PREISE IM ÜBERBLICK

Klub Bier (0,5l) Bratwurst Trikot** Dauerkarte*** (vorher) FC Bayern 5,50 € 5,00 € 99,95 € 165 € (160 €) Borussia Dortmund 4,90 € 3,80 € 89,99 € 250 € (240 €) RB Leipzig 5,30 € 3,90 € 94,95 € 228 € (200 €) Union Berlin 4,50 € 3,00 € 89,95 € 221 € (221 €) SC Freiburg 4,90 € 3,60 € 79,95 € 210 € (200 €) Bayer Leverkusen 4,90 € 4,10 € 84,90 € 190 € (190 €) Eintracht Frankfurt 4,70 € 4,20 € 95,00 € 190 € (184 €) VfL Wolfsburg 4,90 € 4,20 € 84,95 € 160 € (145 €) FSV Mainz 05 4,90 € 3,50 € 84,95 € 189 € (179 €) Bor. M‘gladbach 4,80 € 3,70 € 89,95 € 210 € (210 €) 1. FC Köln 4,90 € 4,10 € 79,95 € 238 € (203 €) TSG Hoffenheim 5,00 € 4,20 € 79,95 € 150 € (150 €) Werder Bremen 5,50 € 3,70 € 89,95 € 202 € (202 €) VfL Bochum 5,20 € 4,00 € 79,95 € 225 € (225 €) FC Augsburg 4,50 € 3,50 € 79,95 € 199 € (199 €) VfB Stuttgart 5,00 € 4,20 € 84,99 € 227,50 € (225 €) SV Darmstadt 5,00 €* 4,00 € 74,98 € 256 € (182 €) 1. FC Heidenheim 5,00 € 4,80 € 74,95 € 165 € (135 €)

*Angabe des Caterers auf RND-Nachfrage; **günstigste Variante ohne Beflockung; ***günstigste nicht ermäßigte Stehplatzdauerkarte

Schmeichelhafter Spitzenreiter bei den Trikotpreisen ist ebenfalls der FC Bayern. Für ein Jersey des deutschen Rekordmeisters in der Standardvariante ohne Beflockung sind 99,95 Euro fällig, gefolgt von Eintracht Frankfurt (95 Euro). Preiswert kommen Anhänger der Aufsteiger weg: Sind die Dauerkarten der Darmstädter auch die teuersten, gibt es das Trikot schon für 74,98 Euro. Beim 1. FC Heidenheim kostet das Shirt 74,95 Euro.

Teure TV-Abos bleiben ein Aufreger

Wer seinen Klub live vor dem Bildschirm verfolgen will, muss mit höheren Preisen rechnen. Neukunden zahlen für Bundesliga und Champions League im kombinierten Abo von Pay-TV-Sender Sky und Streamingdienst DAZN monatlich 49,99 Euro (im Vorjahr 38,99 Euro). Das Angebot Megasport der Telekom kostet 49 Euro für Neukunden – es beinhaltet auch den DFB-Pokal, die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga.