RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart live im TV und Online-Stream sehen

Den Start der Bundesliga-Saison 2023/24 hatte sich Marco Rose sicher anders vorgestellt. Mit 2:3 verlor RB Leipzig am ersten Spieltag gegen Bayer Leverkusen und musste sich einem Mitkonkurrenten um die europäischen Plätze geschlagen geben. Am Freitag (20.30 Uhr, live im Sportbuzzer-Ticker) will RB die ersten drei Punkte holen, muss dafür aber gegen stark aufspielende Stuttgarter antreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der VfB Stuttgart zeigte sich gegen den VfL Bochum in Torlaune, gewann mit 5:0 und startet den zweiten Spieltag damit als Tabellenführer. Dennoch mahnt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, der den Klub vor wenigen Monaten auf dem 18. Platz übernommen und in der Relegation zum Klassenerhalt geführt hatte, vor Überheblichkeit: „Es besteht nicht die Gefahr, dass wir jetzt anfangen, zu fliegen. Dafür gibt es auch keinen Grund.“ Klar ist auch, dass Leipzig trotz des verpatzten Starts als Favorit in die Partie geht.

Wie sehe ich das Spiel RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart live im TV?

Der Streamingdienst DAZN [Anzeige] überträgt die Bundesliga-Partie zwischen Leipzig und Stuttgart live und exklusiv. Die Übertragung mit Moderator Daniel Herzog und Experte Benny Lauth beginnt am Freitag um 20 Uhr. Zum Anstoß um 20.30 Uhr übernimmt Tom Kirsten als Kommentator.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kann ich Leipzig gegen Stuttgart im Livestream verfolgen?

Bei DAZN [Anzeige] wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten der Partie zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart geben. Die Monatsmitgliedschaft für ein DAZN-Paket, das die Bundesliga-Übertragungen beinhaltet, ist derzeit ab 29,99 Euro zu haben.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für Leipzig gegen Stuttgart?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Frankfurt gegen Darmstadt bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel zwischen RB Leipzig und dem dem VfB Stuttgart im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Freitag einen Liveticker zum Spiel Leipzig gegen Stuttgart an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es ab 20.30 Uhr im Liveticker.