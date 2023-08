Von Neuer bis Keïta: Diese Stars fehlen zum Saisonstart

Auf den 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison fiebert jeder Profi-Fußballer hin. Nach wochenlanger, kräftezehrender Vorbereitung geht es mit dem gewohnten Alltag weiter – aber nicht für alle. Auch in dieser Saison haben sich viele Stars schon vor der ersten Pflichtspiel-Partie an diesem Wochenende mit ihrem Klub verletzt.

Besonders bitter ist der Fall Naby Keïta. Ablösefrei und völlig überraschend sicherte sich Werder Bremen die Dienste des Mittelfeld-Stabilisators des FC Liverpool. Keïta sollte Dreh- und Angelpunkt des Spiels der Norddeutschen werden – doch Trainer Ole Werner hatte kaum eine Chance, Formationen mit dem 28-Jährigen einzutrainieren. Mitte Juli verletzte sich der neue Werder-Star so schwer an den Adduktoren, dass er beim Topspiel gegen den FC Bayern zum Saisonauftakt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) sicher ausfallen wird.

Keita ist nicht der einzige fehlende Star in dieser Partie: Auf der Gegenseite fallen mit Kapitän und Stammtorwart Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) und Neuzugang Raphaël Guerreiro (Muskelbündelriss) gleich zwei Schwergewichte sicher aus. Neuer befindet sich laut Trainer Thomas Tuchel nach einer erneuten OP am lädierten Bein zwar auf dem Weg zurück ins Mannschaftstraining, die Partie in Bremen kommt für den Keeper aber noch viel zu früh. Auch Guerreiro dürfte noch einige Wochen ausfallen.

Und wie sieht es beim Rest der Bundesliga aus? Mit Jamie Bynoe-Gittens (Schulterverletzung), Giovanni Reyna (Fußverletzung) und Julien Duranville (Muskelfaserriss) fallen beim BVB wohl gleich mehrere Youngster aus. Richtig übel hat es den VfB Stuttgart erwischt: Gleich sieben Spieler laborieren an Verletzungen.

Nachfolgend in der Übersicht: Diese Spieler sind aktuell (Stand: Vormittag des 18. August) verletzt.

FC Bayern München

Manuel Neuer (Unterschenkelbruch - seit Dezember 2022)

Raphaël Guerreiro (Muskelbündelriss - seit Juli 2023)

Borussia Dortmund

Jamie Bynoe-Gittens (Schulterverletzung - seit Mai 2023)

Giovanni Reyna (Fußverletzung - seit Juni 2023)

Julien Duranville (Muskelfaserriss - seit Juli 2023)

Thomas Meunier (Oberschenkelverletzung - seit Juli 2023)

RB Leipzig

Péter Gulácsi (Kreuzbandriss - seit Oktober 2022)

Amadou Haidara (Muskelverletzung - seit August 2023)

El Chadaille Bitshiabu (Innenbandabriss - seit August 2023)

Union Berlin

András Schäfer (Reha nach Fuß-OP - seit Mai 2023)

Lucas Tousart (Oberschenkelverletzung - seit Juli 2023)

Rani Khedira (Wadenverletzung - seit August 2023)

SC Freiburg

Daniel-Kofi Kyereh (Kreuzbandriss - seit Februar 2023)

Junior Adamu (Patellasehnenspitzensyndrom - seit Juli 2023)

Bayer Leverkusen

Patrik Schick (Adduktorenverletzung - seit März 2023)

Sardar Azmoun (Muskelfaserriss - seit Juli 2023)

Eintracht Frankfurt

Mehdi Loune (Kreuzbandriss - seit Juni 2023)

VfL Wolfsburg

Kevin Paredes (Muskelfaserriss - seit Juli 2023)

Felix Lange (Sprunggelenksverletzung - seit Juli 2023)

Pavao Pervan (Fingerverletzung - seit August 2023)

Mainz 05

Jonathan Burkardt (Knochenmarködem im Knie - seit Dezember 2022)

Silvan Widmer (Kapselbandverletzung im Sprunggelenk - seit Mai 2023)

Borussia Mönchengladbach

Manu Koné (Stauchung des rechten Knies und Trauma der Kniescheibe - seit Juni 2023)

Christoph Kramer (Innenbandanriss im Knie - seit Juli 2023)

Stefan Lainer (Lymphknotenkrebs - seit Juli 2023)

1. FC Köln

Noah Katterbach (Kreuzbandriss - seit April 2023)

Steffen Tigges (Schulterverletzung - seit Mai 2023)

Jan Thielmann (Muskel-Verletzung am Knie - seit Juni 2023)

TSG Hoffenheim

Umut Tohumcu (Sprunggelenksverletzung - seit Juli 2023)

Dennis Geiger (Adduktorenverletzung - seit Juli 2023)

Bambasé Conté (Schambeinprobleme - seit August 2023)

Werder Bremen

Felix Agu (Patellasehnenprobleme - seit Oktober 2022)

Naby Keïta (Adduktorenverletzung - seit Juli 2023)

VfL Bochum

Mats Pannewig (Patellasehnenprobleme - seit April 2023)

Mohammed Tolba (Kreuzbandriss - seit Mai 2023)

Lys Mousset (Achillessehnenriss - seit Mai 2023)

Moritz-Broni Kwarteng (Adduktorenprobleme - seit Juli 2023)

FC Augsburg

Reece Oxford (muskuläre Probleme + Long-COVID - seit April 2023)

Raphael Framberger (Kreuzbandriss - seit Juli 2023)

Jeffrey Gouweleeuw (Sprunggelenksverletzung - seit Juli 2023)

Masaya Okugawa (Innenbandanriss - seit August 2023)

VfB Stuttgart

Thomas Kastanaras (Mittelfußbruch - seit Mai 2023)

Maximilian Mittelstädt (Innenbandzerrung - seit Juli 2023)

Josha Vagnoman (Mittelfußprellung - seit August 2023)

Nikolas Nartey (Knorpelschaden - seit August 2023)

Deniz Undav (Außenbandanriss im Knie - seit August 2023)

Laurin Ulrich (Entzündung im Rachenbereich - seit August 2023)

Konstantinos Mavropanos (Rückenprobleme - seit August 2023)

SV Darmstadt 98

Frank Ronstadt (Adduktorenverletzung - seit März 2023)

1. FC Heidenheim