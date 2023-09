SC Freiburg gegen Borussia Dortmund live im TV und Online-Stream sehen

Zwei Siege und eine Niederlage – der SC Freiburg darf sich grundsätzlich über einen ordentlichen Bundesliga-Saisonstart freuen. Das Problem: Die 0:5-Pleite beim VfB Stuttgart trübt die Stimmung im Breisgau mächtig. Deshalb will das Team von Trainer Christian Streich am Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund schnell zurück in die Spur finden und die Klatsche vergessen machen. Während der Länderspielpause haben die Freiburger ein Testspiel gegen den Karlsruher SC (1:0) bestritten, um im Spielfluss zu bleiben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Spielfluss ist beim BVB in der neuen Saison bislang noch wenig zu sehen. Dem glanzlosen Sieg gegen den 1. FC Köln (1:0) folgten zwei trostlose Remis gegen den VfL Bochum (1:1) und Aufsteiger 1. FC Heidenheim (2:2). BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte angekündigt, die Länderspielpause zur Analyse zu nutzen. Klar ist: Trainer Edin Terzic steht nach nur drei Spieltagen schon mächtig unter Druck und ist gegen Freiburg auf drei Punkte angewiesen – auch um den Abstand auf den FC Bayern oder Bayer Leverkusen nicht noch größer werden zu lassen.

Wie sehe ich das Spiel SC Freiburg gegen Borussia Dortmund live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung beginnt um 13.30 Uhr mit dem Vorlauf. Moderiert wird dieser von Michael Leopold, zu Gast ist Dietmar Hamann als Experte. Angepfiffen wird die Partie um 15.30 Uhr. Ab dann übernimmt Kommentator Marcus Lindemann am Mikrofon.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wird die Partie SC Freiburg gegen BVB im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte an der Partie zwischen dem SC Freiburg und dem BVB. Erste Bilder des Spiels im Free-TV sind in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr zu sehen. Im Pay-TV können die Highlights sowohl bei Bild Plus (einzelne Clips) als auch bei DAZN (zusammenhängende Highlight-Show) jeweils ab 17.30 Uhr abgerufen werden.

Kann ich Freiburg gegen Dortmund im Livestream verfolgen?

Auch online überträgt Sky die Partie Freiburg gegen Borussia Dortmund live. Über Sky Go und WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] könnt ihr den Livestream mitverfolgen. Beide Optionen sind kostenpflichtig, allerdings braucht ihr für WOW kein langfristiges Abo abzuschließen.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für Freiburg gegen den BVB?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Freiburg gegen Dortmund bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie verfolge ich das Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem BVB im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel Freiburg gegen Dortmund an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es dort ab 15.30 Uhr zu sehen.