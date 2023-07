﻿Mit Investorplan und Nübel: VfB Stuttgart versucht den Neustart

So gerade eben ist der VfB Stuttgart in der vergangenen Saison noch einmal davongekommen. Am Ende einer turbulenten Spielzeit mussten die Schwaben als Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga den Umweg über die Relegation gehen, um sich gegen den ehemaligen Erstliga-„Dino“ Hamburger SV ein weiteres Jahr Bundesliga zu sichern (3:0/3:1).

Verantwortlich war dabei mit Sebastian Hoeneß der vierte VfB-Trainer der Saison. Zuvor war nicht nur Pellegrino Matarazzo, der mit den Stuttgartern 2020 aufgestiegen war und mit dem Team in den Folgejahren zweimal den Ligaverbleib geschafft hatte, glücklos geblieben. Auch Interimscoach Michael Wimmer und Rückkehrer Bruno Labbadia, der den VfB schon von 2010 bis 2013 betreut hatte, scheiterten bei ihrem Versuch, die spielerisch begabte, aber in Extremsituationen eher unerfahrene Mannschaft zu stabilisieren. Zudem musste Sportdirektor Sven Mislintat im vergangenen November gehen. Er wurde durch Fabian Wohlgemuth ersetzt.

Wehrle kündigt „Weltmarkenbündnis“ an

Also alles neu – aber auch besser? Lange Zeit galt das in Stuttgart in den vergangenen Monaten nicht. Hoffnung macht dem fünfmaligen deutschen Meister nun unter anderem der geplante Einstieg des Automobilherstellers Porsche, der den finanziellen Spielraum des Klubs erweitern soll. Der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle erklärte in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“, das sogenannte „Weltmarkenbündnis“ mit dem Sportwagenbauer, dessen Tochterfirma MHP (zugleich neuer Namensgeber der Arena) und Mercedes-Benz gäben die Sicherheit, nicht mehr jede Offerte annehmen zu müssen. „Wer was von uns will, muss ein marktgerechtes Angebot vorlegen. Dann hören wir uns das an“, so Wehrle. Die Partnerschaft soll ihm zufolge rund 100 Millionen Euro einbringen.

Tatsächlich lassen größere Transfereinnahmen in diesem Sommer auf sich warten. Spekulationen gab es zuletzt um einen möglichen Wechsel von Rechtsverteidiger ­Josha Vagnoman zu Borussia Dortmund. Der Marktwert des Nationalspielers wird auf 8 Millionen Euro geschätzt. Torwart Florian Müller ging für 1,5 Millionen Euro zum badischen Nachbarn SC Freiburg. Die Vakanz auf dieser Position behob der VfB mit Alexander Nübel, der sich beim FC Bayern nicht hinter Kapitän Manuel Neuer anstellen wollte und auf Leihbasis kam.

Nübel im Konkurrenzkampf mit Torwartduo

Allzu forsche Ansprüche auf einen Stammplatz formulierte der 26-Jährige, den die Münchner zuletzt bei der AS Monaco geparkt hatten, zumindest öffentlich nicht. „Ich gebe Vollgas und dann versuche ich, mein Bestes zu geben. Und dann hoffe ich, dass ich auch spiele“, sagte Nübel, der gegenüber Fabian Bredlow und Toptalent Dennis Seimen (17) die Nase vorn hat. Hoeneß sagte, die Idee sei „natürlich schon, dass er als Nummer eins in die Saison geht“.

Der Königstransfer ist indes schon länger da. Der bereits zuvor von Stade ­Rennes ausgeliehene französische Angreifer Serhou Guirassy unterschrieb kurz vor der Relegation gegen den HSV einen Vertrag bis 2026. Das Aktivieren der Kaufoption ließen sich die Stuttgarter 9 Millionen Euro kosten. Mit elf Saisontreffern in 22 Ligaeinsätzen hatte der 27-Jährige großen Anteil am Klassenerhalt. Mit Maximilian Mittelstädt von Absteiger Hertha BSC kam ein neuer Außenverteidiger. Woo-yeong Jeong (aus Freiburg) und das 17 Jahre alte serbische Sturmtalent Jovan Milosevic ergänzen die Offensive.

Auch die Neuen sollen verhindern, dass es wieder so eng wird. Wohlgemuth konstatierte: „Wahrscheinlich ist keine andere Mannschaft in der Liga so weit wie wir unterhalb der eigenen Möglichkeiten geblieben.“ Vor allem in Sachen Konstanz und Effektivität der Mannschaft sehen die Verantwortlichen Nachholbedarf. Viele VfB-Fans dürften sich einig sein: Beides würde gewiss nicht schaden.