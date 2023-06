So entsteht der neue Bundesliga-Spielplan

Für die Fans ist es einer der ersten spannenden Termine im Hinblick auf die neue Saison: An diesem Freitag veröffentlicht die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Spielpläne der Bundesliga und der 2. Bundesliga für die anstehende Spielzeit 2023/2024. Bereits am Donnerstag gab es – ungewollt – erste Informationen, denn alle Partien des 1. FC Köln wurden geleakt. So sollen die Rheinländer zum Beispiel bei Borussia Dortmund in die Saison starten.

Doch wie genau entstehen eigentlich die Spielpläne? Was gilt es für die Macher bei der Erstellung des Kalenders zu beachten? Ein Video, das die DFL vor einem Jahr zur Erläuterung der Planerstellung für die vergangene Saison bei Youtube hochlud, gibt Aufschluss.

Grundlage für die Erstellung der Spielpläne ist der sogenannte Rahmenterminkalender, der unter anderem auch die Abstellungszeiträume der FIFA für Nationalspieler, die Klubwettbewerbe der UEFA wie Champions League oder Europa League und den DFB-Pokal berücksichtigt.

Zudem fließen in die Spielplanerstellung Wünsche und Bedürfnisse von Kommunen, Sicherheitsbehörden, Klubs, Stadionbetreibenden und Medienpartnern ein. Eine speziell für die DFL entwickelte Software gewichtet die eingereichten Wünsche.

Die Besonderheiten: Nachbar-Klubs, Feiertage, Großveranstaltungen

Beispiele für Besonderheiten, die der Spielplan berücksichtigen muss: benachbarte Vereine wie etwa Bundesligist Borussia Dortmund oder Zweitligist Schalke 04 sollten nicht am gleichen Tag ein Heimspiel haben. Feiertage sind ebenso zu bedenken wie zeitgleich am jeweiligen Spielort stattfindende Großveranstaltungen. Wie die DFL erklärt, würden in dem Prozess hunderte Optionen geprüft und wieder verworfen, ehe letztlich die neuen Pläne feststehen.

Die zeitgenauen Ansetzungen der Begegnungen - also die Festlegung, wer ein Freitags-, Samstags- oder Sonntagsspiel und wer welche Anstoßzeit bekommt - werden im Normalfall erst einige Wochen vor dem Spieldatum festgelegt. Maßgeblich dafür sind meist die Verpflichtungen der Klubs in den internationalen Wettbewerben. So erhalten die Teams, die unter der Woche donnerstags in der Europa League oder in der Conference League ran mussten, normalerweise Sonntagspartien, um den Spielern mehr Regenerationszeit zu ermöglichen. Auch bei den zeitgenauen Ansetzungen haben jedoch die Sicherheitsorgane, Fans oder Stadionbetreibende ein Wörtchen mitzureden.

In der Bundesliga beginnt die neue Saison am Freitag, 18. August - üblicherweise mit einem Abendspiel des deutschen Meisters FC Bayern München. In der 2. Liga rollt der Ball bereits wieder ab dem 28. Juli. Vom 11. bis 14. August wird die erste Runde im DFB-Pokal ausgetragen, die Begegnungen dafür sind bereits ausgelost. Saisonende ist in der Bundesliga am 18. Mai 2024, in der 2. Liga einen Tag darauf. Die Relegationsspiele der 1. und 2. Bundesliga steigen am 23./24. Mai 2024 (Hinspiele) sowie 27./28. Mai 2024 (Rückspiele).