So sehen die neuen Bundesliga-Heimtrikots aus

Nur noch zwei Wochen müssen sich die Fans gedulden, bis die neue Bundesliga-Saison beginnt. Am 18. August eröffnet Meister FC Bayern München die 61. Spielzeit der höchsten deutschen Klasse mit einem Auswärtsmatch bei Werder Bremen. Die Vorbereitung und die letzten Kader-Planungen bei allen Klubs laufen auf Hochtouren. Wie in jedem Jahr gehören dazu auch die Trikots, auf die Anhänger gebannt warten mussten. Nun haben alle Vereine die neuen Heim-Outfits präsentiert.

Als letzter verbliebener Verein stellte Union Berlin am Freitag sein neues Dress vor. Die drei Branchenführer FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig liefen mit den neuen Shirts neben einigen anderen Klubs sogar schon zu Ende der vergangenen Saison auf. Der Meister aus München überraschte dabei etwa mit einem ungewöhnlichen Trikot, das zu großen Teilen in Weiß gehalten ist. Der BVB verpasste den Titel am letzten Spieltag in einem klassischen gelben Trikot, auf dem sich das Relief einer Pylone der Dortmunder Arena wiederfindet. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), zeigt die neuen Heimtrikots in der Galerie.

Eine Besonderheit bot der VfB Stuttgart seinen Fans: Anlässlich des 30. Klub-Jubiläums ziert das VfB-Trikot mit dem ikonischen Brustring in dieser Saison das Klublogo mittig auf der Brust. Und: Weil der neue Trikotsponsor erst noch nicht feststand, gab es das neue Dress in limitierter Zahl von 5.000 Stück mit sponsorenfreier Brust zu erstehen. Die Sonderauflage war schnell ausverkauft. Zumindest im vereinseigenen Online-Fanshop war auch das neue Dress von Aufsteiger 1. FC Heidenheim zwischenzeitlich nicht mehr auf Lager.

Viele der Ausrüster haben beim Designprozess den Blick in die Vergangenheit gesucht. Der 1. FSV Mainz 05 läuft etwa in karierten Trikots von Jako auf, die „Erinnerungen an die Spielertage von Jürgen Klopp, Sven Demandt oder Lars Schmitt“ wecken sollen. Eintracht Frankfurt kehrt im Nike-Dress zum schwarz-roten Design zurück, mit diagonalen Streifen, die an die späten Achtzigerjahre erinnern sollen. Und Werder Bremen bekommt vom neuen Ausrüster Hummel ein Trikot im Dänemark-Design von 1986.

Knapp 75 bis knapp 100 Euro: Hohe Preisspanne bei Bundesliga-Trikots

Stolze Preise im hohen zweistelligen Bereich sind bei den Trikots inzwischen normal. Doch die 16 Bundesliga-Heimtrikots, die bisher vorgestellt wurden, weisen eine Spanne von beinahe 30 Euro auf. Am günstigsten ist bisher das Shirt von Zweitliga-Meister 1. FC Heidenheim (74,95 Euro), dicht gefolgt vom zweiten Aufsteiger Darmstadt 98 (74,98 Euro). Am teuersten ist das Trikot des FC Bayern (99,95 Euro). Auch Eintracht Frankfurt (95 Euro) und RB Leipzig (94,95 Euro) rufen über 90 Euro für die Basisversion der Heimtrikots auf.