﻿Neue Strategie und Startrainer: Wie Leverkusen wieder oben angreifen will

Was in Leverkusen einst als Schmähung galt, dürfte man bei Bayer inzwischen fast als Gütesiegel verstehen. Als die Rheinländer im Sommer 2002 den zweiten Bundesliga-Platz und die verlorenen Endspiele in DFB-Pokal und Champions League aneinanderreihten, fühlte es sich für niemanden so an, als würde der Begriff „Vizekusen“ die Blütezeit des Vereins beschreiben.

Gut 21 Jahre nach der Trilogie des Scheiterns auf höchstem Niveau und 30 Jahre nach dem Gewinn des letzten Titels würde man die Rückkehr in derartige Sphären wohl mit Kusshand nehmen. Der nächste Anlauf erfolgt mit reichlich neuem Personal, einem Star auf der Trainerbank und einer veränderten Klubstrategie.

Seit Emir Spahic im Sommer 2013 hatte Leverkusen keinen Feldspieler neu verpflichtet, der die Grenze von 30 Jahren bereits überschritten hatte. Nun stießen mit Nationalspieler Jonas Hofmann (30) und Bundesliga-Rückkehrer Granit Xhaka (30) gleich zwei Profis im reiferen Fußballeralter zum Kader hinzu. Auch der neue Linksverteidiger Alejandro Grimaldo (27) bringt reichlich internationale Erfahrung mit. Die Botschaft ist klar: Routine für mehr Stabilität. Das Trio soll sofort zu Leistungsträgern und Führungsspielern werden. Die Zeiten, in denen man vornehmlich auf den behutsamen Aufbau von Talenten setzte, scheinen bei Bayer vorbei.

Dass dieses Rezept wirken kann, weiß keiner besser als Leverkusens Trainer Xabi Alonso. Mit damals 32 zog es den Spanier 2014 von Real Madrid zum FC Bayern. Sofort wurde er zum Münchner Mittelfeld-Metronom, beendete drei deutsche Meisterschaften später schließlich seine aktive Karriere. Danach bewies Alonso, dass er es auch an der Seitenlinie kann. Als Leverkusen zu Beginn der vergangenen Saison von Niederlage zu Niederlage taumelte und sich nach acht Spieltagen auf dem vorletzten Tabellenplatz wiederfand, übernahm der Baske vom glücklosen Gerardo Seoane und startete nach kurzer Eingewöhnungszeit zur Aufholjagd.

Ich möchte mehr, genau wie der Verein. Leverkusen-Trainer Xabi Alonso

Am Ende reichte es noch zu Platz sechs und der neuerlichen Teilnahme an der Europa League, wo Alonso und sein Team in der zurückliegenden Spielzeit bis ins Halbfinale vorgestoßen waren. Erfolge, die Begehrlichkeiten weckten. Immer wieder war der Coach mit anderen Klubs in Verbindung gebracht und sogar bei Real als Nachfolger des 2024 wohl scheidenden Carlo Ancelotti gehandelt worden. Doch der Umworbene sieht seine Aufgabe bei Bayer als gerade erst begonnen an. Am vergangenen Freitag verlängerte er seinen Vertrag vorzeitig bis 2026. Anschließend verkündete Alonso: „Ich möchte mehr, genau wie der Verein.“

Also wieder „Vizekusen“? Oder gar Titel? Neben Xhaka, Hofmann und Grimaldo verpflichtete Bayer bislang den brasilianischen Rechtsverteidiger Arthur und Mittelstürmer Victor Boniface, der den noch monatelang verletzten Patrik Schick ersetzen soll. Kann der Kader die hohen Ansprüche erfüllen? Die Personalplanungen unterm Bayer-Kreuz sind noch nicht abgeschlossen. Schließlich gab es auch in diesem Sommer einen sportlich schweren Schlag zu verkraften: Moussa Diaby, letzte Saison an 25 Pflichtspieltoren beteiligt, wechselte zu Aston Villa in die Premier League. Leverkusen ließ sich den Abgang des französischen Nationalspielers mit 55 Millionen Euro versüßen. Geld, mit dem nun eine neue Blütezeit eingeläutet werden soll.