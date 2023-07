DFL terminiert Spieltage eins bis acht: Bayern nur zweimal am Samstagnachmittag

Nach dem Eröffnungsspiel am 18. August zwischen Werder Bremen und Titelverteidiger FC Bayern München hat die Deutsche Fußball Liga alle Partien der ersten acht Bundesliga-Spieltage terminiert. Zum ersten Top-Spiel der neuen Saison empfängt Borussia Dortmund am 19. August (18.30 Uhr) den 1. FC Köln. Das Hessen-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und Aufsteiger Darmstadt 98 steigt am 20. August (17.30 Uhr).

Das Traditionsduell Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München findet am 2. September (18.30 Uhr) statt. Einen Tag später messen die Champions-League-Teilnehmer Union Berlin und RB Leipzig (17.30 Uhr) ihre Kräfte. Das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Mönchengladbach wurde für den 22. Oktober (15.30 Uhr) angesetzt.

Auffällig: Rekordmeister FC Bayern spielt an den ersten acht Spieltagen nur zweimal (4. und 5. Spieltag) zur klassischen Konferenz-Zeit am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Dreimal sind die Münchener am Samstagabend um 18.30 dran, zweimal sonntags und am ersten Spieltag am Freitag.

Alle Bundesliga-Spiele werden live übertragen. Freitags und sonntags sind die Begegnungen beim Streamingdienst DAZN zu sehen, samstags bei Sky. Das Eröffnungsspiel zwischen Werder und den Bayern wird zudem live im Free-TV bei Sat.1 zu sehen sein.