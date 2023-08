﻿Kaderumbau und Supercuppleite: Tuchels schwierige Bayern-Mission

Ende März hatte Thomas Tuchel als Nachfolger von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München den Trainerjob übernommen und einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Es wurde: ein Kaltstart mit Hindernissen in der heißesten Phase der Saison. Vom Triple war die Rede, doch der 49-Jährige sah den ersten, kurzfristigen Teil seines Projekts eher als Schadens­begrenzung an – was ironischerweise in einem furiosen Meisterschafts­finale am 34. Spieltag kulminierte.

Die Meisterschale, in den Köpfen aller Dortmunder Borussen bereits fest verankert, blieb auch im elften Jahr in Folge in München. Tuchel schien fast peinlich berührt, als er die Silberware in Händen hielt. Danach ging es eigentlich erst los. Tuchel erhielt nach dem Rauswurf von Sportvorstand Hasan Salihamidzic Ende Mai in der klubeigenen Taskforce zur Neustrukturierung des Kaders mehr Verantwortung, seine Rolle ist der eines englischen Teammanagers vergleichbar.

Harry Kane und Thomas Tuchel beim Supercupfinale. © Quelle: IMAGO/Laci Perenyi

Kane, Kim und Co.: Tuchel-Wünsche nur zum Teil erfüllt

Selten hatte ein Bayern-Trainer mehr Befugnisse, mehr Macht. Und selten größere Wünsche, was Neuverpflichtungen betrifft. Diese wurden bisher jedoch nur zum Teil erfüllt, trotz des Kaufs von Mittelstürmer Harry Kane, dem mit einer Ablöse von 120 Millionen Euro inklusive erfolgs­abhängiger Bonus­zahlungen teuersten Transfer der Bundesliga-Historie. Für Tuchel wäre ein rein defensiv denkender Sechser (was er Ersatz­kapitän Joshua Kimmich abspricht!) der Königs­transfer dieses Sommers, doch Declan Rice bevorzugte den FC Arsenal als nächsten Karriere­schritt. Eine Baustelle, die Tuchel (noch) nicht schließen konnte. Mit Min-jae Kim kam ein Innen­verteidiger nach des Trainers Gusto, der Lucas Hernández (ging zu Paris Saint-Germain) ersetzt.

Trotz seines noch knapp zwei Jahre gültigen Vertrages an der Säbener Straße hat Tuchel nur eines im Blick: den mittel­fristigen Erfolg. Jetzt oder nie! Was in der Saison 2024/2025 sein wird – uninteressant. Auf diesem Level zählt nur der Erfolg im Hier und Jetzt. Sonst ist es schneller vorbei als gedacht. Tuchel hat diese Erfahrungen gemacht – bei ebenso ungeduldigen Klubs wie PSG oder Chelsea.

Gegenüber den Bayern-Spielern hat Tuchel nach der Eingewöhnung und der Beobachtungs­phase samt psychologisch-taktisch gewählter Streichel­einheiten ab der Vorbereitung einen härteren, schärferen Kurs eingeschlagen. Weil ihm mangelnde Disziplin aufstößt wie sonst nichts, agiert und kommuniziert er kompromiss­loser. Der Ton im Training ist rauer geworden. Den 17-jährigen Paul Wanner etwa stutzte er zurecht: „Du schläfst! Das ist der dritte Ball, den du verlierst. Paul, wach auf jetzt!“

Tuchel hat Rummenigge und Hoeneß hinter sich

Tuchel weiß die Aufsichtsrats­mitglieder Uli Hoeneß („Ich habe ihm versprochen, dass ich gut auf seinen Klub aufpassen werde“) und Karl-Heinz Rummenigge hinter sich. Das Schicksal des neuen Vorstandschefs und Nachfolgers von Oliver Kahn, Jan-Christian Dreesen, ist mit Tuchels Erfolgs­ausbeute verknüpft.

Doch die vernichtend klare 0:3-Niederlage im Supercup gegen RB Leipzig sowie die anschließende ehrliche Ratlosigkeit Tuchels offenbarten erste Risse im Miteinander. Akzeptiert die Kabine, die Nagelsmann angeblich verloren hatte, Tuchels Führungsstil? Und wann verinnerlichen die Spieler seinen fordernden, höchst komplexen Spielstil? Beginnen könnten sie damit bereits an diesem Freitag (20.30 Uhr, Sat.1 und DAZN) zum Bundesliga-Auftakt bei Werder Bremen.

„Wir müssen weiter zusammen­wachsen, einen Spirit entwickeln, Schwierigkeiten überwinden – dann ist alles möglich“, sagte er und betonte: „Wir müssen bereit sein, wenn es ernst wird.“ Spätestens im Frühjahr 2024 – ob Tuchel dann noch im Amt ist?