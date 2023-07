Die Zukunft der Bundesliga: Diese U21-Talente wollen kommende Saison für Furore sorgen

Die Bundesliga bereitet sich auf die Saison 2023/24 vor. Nun bietet nicht nur den etablierten Kräften die Chance, sich für Plätze in der Stammelf ihrer Mannschaften zu etablieren. Bei den 18 Bundesligisten mischen vor allem in der Frühphase der Saison auch zahlreiche junge Spieler mit, die sich bei ihren Trainern für höhere Aufgaben empfehlen wollen. Hin und wieder gelingt es ehrgeizigen Jungprofis, sich wider Erwarten in den Vordergrund zu spielen – und einen Platz in der ersten Liga zu erobern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu Beginn der heißen Phase der Saisonvorbereitung wirft der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), einen Blick auf die U21-Talente der 18 Bundesligisten, die in der kommenden Spielzeit vielleicht eine größere Rolle bei ihren Vereinen spielen könnten. Manche konnten bereits in den vergangenen Jahren Profi-Erfahrung sammeln, andere sind erst zur neuen Saison in den Profikader aufgerückt, frisch in die Bundesliga gewechselt oder kehren nach einer erfolgreichen Leihe ins Oberhaus zurück.

18 Klubs, 18 Talente - der Schnellüberblick:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FC Bayern: Mathys Tel

In der vergangenen Saison durfte der 18 Jahre alte Mittelstürmer mangels echten Platzhirsches wie zuvor Robert Lewandowski im Sturmzentrum der Bayern-Profis bereits kräftig mitmischen; sechs Tore in seinen ersten 28 Einsätzen im Dress der Münchener sind ein ordentlicher Arbeitsnachweis. Gleiches gilt für den Schnitt von 79 Minuten, die er im Schnitt für einen Bundesliga-Treffer benötigte. Ob die 20 Millionen Euro, die der Rekordmeister im Sommer 2022 nach Rennes überwies, gut angelegtes Geld sind, wird sich jedoch erst auf Sicht zeigen – nicht zuletzt die anstehende Spielzeit dürfte für Tel besonders wichtig werden. Die Konkurrenz im Sturmzentrum ist noch überschaubar, auch wenn mit Harry Kane ein Superstar kommen soll. Doch solange kann sich der junge Franzose mit einer guten Vorbereitung bei Trainer Thomas Tuchel empfehlen.

Borussia Dortmund: Julien Duranville

Schon am Ende der vergangenen Saison zeigte Julien Duranville einmal kurz, wie wichtig er für Borussia Dortmund werden könnte: Im Meister-Finale brachte ihn Trainer Edin Terzic nach 61 Minuten für den in der Saison bis dahin starken Julian Brandt. Duranville sollte beim Stand von 0:2 gegen Mainz noch einmal die Wende bringen. Tatsächlich zeigte der 17-Jährige im ersten Profispiel für die Dortmunder direkt brandgefährliche Ansätze. Der BVB will ihm in der kommenden Saison wohl vermehrt das Vertrauen schenken – und Berichten zufolge auch deswegen auf eine Rückholaktion von Jadon Sancho verzichten.

RB Leipzig: Benjamin Sesko

Die viel diskutierte Transfer-Achse der Schwesternklubs Salzburg und Leipzig ist in diesem Sommer wiederholt bemüht worden. Schon seit August 2022 stand fest, dass Benjamin Sesko aus Österreich zum deutschen Pokalsieger kommt. In 55 Spielen in der österreichischen Bundesliga und zwölf Einsätzen in der Champions League sorgte er mit 21 Toren bereits für Aufsehen. Ob der 20 Jahre alte Slowene an das Versprechen seiner bisherigen Laufbahn anknüpfen kann, wird sich in Leipzig zeigen, wo er sich erst einmal gegen Timo Werner und André Silva durchsetzen und schließlich besonders gegen die Verteidiger in Deutschlands Fußball-Oberhaus beweisen muss. Erling Haaland, Karim Adeyemi oder Dominik Sozoboszlai haben vorgemacht, wie es gehen könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Union Berlin: Mathis Bruns

Im vergleichsweise erfahrenen Kader des Hauptstadtklubs warten einige Talente im Hintergrund auf den Durchbruch. Einer davon ist der 19 Jahre alte Innenverteidiger Bruns, der zu dieser Saison aus der eigenen U19 in den Profikader rückt und mit 1,92 Meter ein Gardemaß mitbringt. Der gebürtige Bielefelder ist seit seinem zwölften Lebensjahr Unioner und war im vergangenen Jahr an den italienischen Verein Lecce verliehen. Im Profikader der Eisernen stand Bruns erstmals als 16-Jähriger, auf seinen ersten Einsatz wartet er jedoch noch. Die Chancen sind im kommenden Jahr günstig, immerhin wartet auf Union durch die Champions League eine hohe Belastung.

SC Freiburg: Noah Atubolu

Die Jahre, in denen sich vier oder fünf starke Nachwuchstorhüter in der Bundesliga in den Fokus parierten, sind wohl eher vorbei. In Noah Atubolu hat jetzt zumindest wieder ein junger deutscher Schlussmann einen Stammplatz zwischen den Pfosten der höchsten Spielklasse. Der Keeper hat den Sprung von Freiburgs Zweitvertretung aus der 3. Liga zu Kultcoach Christian Streich geschafft. Der 21-Jährige, der wie das gesamte Team beim Gruppen-Aus bei der U21-EM keine Eigenwerbung betreiben konnte, bekommt wohl das Vertrauen als Nachfolger von Mark Flekken. Im Zweikampf mit dem Bundesliga-erfahrenen Florian Müller ist er direkt gefordert. Atubolus Ex-Trainer Noah Stamm vom SC Freiburg II sagt dem Sportbuzzer: „Ich traue ihm zu, als Stammtorwart in die neue Saison zu gehen. Dabei darf man nicht vergessen, dass er jung ist und einen Reifeprozess durchmachen wird. Er braucht Zeit und muss Fehler machen dürfen.“ Auf lange Sicht traut man ihm das DFB-Tor zu.

Noah Atubolu war bei der U21-EM der deutsche Stammtorwart. © Quelle: IMAGO/Jan Huebner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bayer 04 Leverkusen: Arthur

Sieben Millionen Euro überwies die Werkself zu Beginn dieses Sommers für Arthur Augusto de Matos Soares nach Brasilien, wo der Rechtsverteidiger bisher für América FC unter Vertrag stand. Der Mann aus Belo Horizonte ist seit März brasilianischer Nationalspieler und wagt mit 21 Jahren den Sprung nach Europa. In Leverkusen haben sie zahlreiche gute Erfahrungen mit Brasilianern gemacht – man erinnere sich an Lucio, Juan oder Zé Roberto. Arthur ist bereits der Bayer-Profi Nummer 24 aus dem Land des Rekordweltmeisters. Auf der rechten Seite könnte er die Position des umworbenen Jeremie Frimpong besetzen, oder zunächst als dessen Backup fungieren.

Eintracht Frankfurt: Paxten Aaronson

Einen kleinen Boom erleben in der Bundesliga derzeit Talente aus den USA. Ein Beispiel: Paxten Aaronson. Der 19-Jährige wechselte im Januar von MLS-Klub Philadelphia Union zur SGE. Dass man auch wirklich an ihn glaubt, war seither bereits zu sehen. Sieben Einsätze in der Bundesliga durfte der technisch hoch veranlagte offensive Mittelfeldspieler sammeln. Zwei Mal wird er kommende Saison auf seinen älteren Bruder treffen – Brenden Aaronson (22) ist für ein Jahr von Leeds United an Union Berlin ausgeliehen. Es sei denn, die Eintracht entscheidet sich noch für einen Leih-Wechsel des Youngsters.

VfL Wolfsburg: Kevin Paredes

Noch ein US-Talent: Der 20 Jahre alte Flügelspieler aus dem US-Bundesstaat Virginia wartet in der Autostadt noch auf seinen Durchbruch, auch wenn er in seinen bisher 26 Einsätzen sein Talent fraglos hat zeigen können. Bei der 1:2-Niederlage gegen Bremen trat er Ende Januar erstmals als Torschütze in Erscheinung, außerdem gab er drei Vorlagen. Der nur 1,70 Meter große Juniorennationalspieler der USA soll im kommenden Jahr nun so richtig zünden – und die immerhin knapp sieben Millionen Euro Ablöse rechtfertigen, die der VfL für seine Dienste an D.C. United überwies.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1. FSV Mainz 05: Nelson Weiper

Karim Adeyemi, Florian Wirtz, Youssoufa Moukoko. In diese Reihe von Nationalspielern darf sich Nelson Weiper von Mainz 05 als goldener Fritz-Walter-Medaillengewinner in der Altersklasse U17 schon jetzt einreihen. Die Mainzer haben im 18 Jahre alten Mittelstürmer ein Riesentalent in den Händen, das wurde nicht erst klar, als Weiper in der verganenen Rückrunde sieben Bundesliga-Einsätze sammelte - und mit den Rheinhessen A-Junioren-Meister wurde. Die U21-EM verlief danach allerdings enttäuschend. Der Weg für ihn ist nun erstmal klar: Weiter Spielpraxis im Team von Trainer Bo Svensson sammeln. Sturmkollege Ludovic Ajorque hatte Weiper gegenüber dem Sportbuzzer bereits eine wichtige Rolle bei Deutschlands Suche nach einem neuen Mittel­stürmer vorausgesagt. Er könne „sehr interessant werden“ und sei „genau der Typ Stürmer, den die Deutschen brauchen“, sagte Ajorque.

1. FC Köln: Damion Downs

Beim 1. FC Köln betont man, dass man das jüngste Ärgernis verdaut hat: „Ich sitze nicht in meiner Kammer und weine“, erzählte Trainer Steffen Baumgart. Denn der FC wird sein wohl größtes Talent verlieren, Justin Diehl hat sich gegen eine Verlängerung entschieden und wurde deshalb in die zweite Mannschaft verbannt. Doch auch in den Reihen hinter dem 18-Jährigen warten einige Top-Talente – etwa Damion Downs. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer durfte schon zwei Bundesliga-Spieltage mit den Profis verbringen, ansonsten ging er bisher in der U19-Bundesliga auf Torejagd. In der Vorbereitung darf er sich bei Baumgart zeigen – und wird kommende Saison auf das Profi-Debüt hoffen. In einem Podcast-Projekt hat der Sportbuzzer die Laufbahn von Downs und die Hürden auf dem Weg zur Profikarriere intensiv beleuchtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Borussia Mönchengladbach: Luca Netz

Nach dem Abgang von Ramy Bensebaini nach Dortmund steht der 20 Jahre alte Luca Netz im Fokus. Er hat die Chance, sich bei der Umbruch-Borussia aus Gladbach einen Stammplatz auf der linken Abwehrseite zu sichern. Der gebürtige Berliner ist zwei Jahre nach seiner Verpflichtung von Hertha BSC noch nicht so durch die Decke gegangen, wie manche Borussen-Fans sich das erhofft haben. Dabei lesen sich die Zahlen akzeptabel: In 42 Spielen legte Netz bereits acht Tore auf, allzu oft saß der U21-Nationalspieler jedoch auf der Ersatzbank. Auch sein künftiger Konkurrent auf der Position hinten links kommt von der Hertha: der 19 Jahre alte Lukas Ullrich soll Netz unter Druck setzen.

Luca Netz soll in Gladbach das Erbe von Ramy Bensebaini antreten. © Quelle: Getty Images

TSG Hoffenheim: Maximilian Beier

Nach zwei mal stärkeren, mal weniger starken Lehrjahren bei Hannover 96 ist Maxi Beier zurück bei der TSG und soll endlich den Durchbruch schaffen. Zehn Tore und sechs Vorlagen stehen in 63 Zweitliga-Spielen schon auf dem Konto des Mittelstürmers. 96 versuchte, ihn dauerhaft zu verpflichten. Doch in Hoffenheim traut man ihm den Schritt zum Bundesliga-Stammspieler nun offenbar zu. Vor allem Beiers Geschwindigkeit und seine Fähigkeiten im Anlaufverhalten schätzt Manager Alexander Rosen am 20-Jährigen, der 2018 zur TSG kam. Hinter der alten Hoffenheimer Stürmergarde um Andrej Kramaric und Munas Dabbur könnte er neue Akzente setzen und dazu beitragen, dass die Kraichgauer nicht erneut gegen den Abstieg spielen müssen.

Werder Bremen: Nick Woltemade

In der vergangenen Saison war der 21 Jahre alte Sturm-Riese (1,98 Meter) an den Drittligisten Elversberg verliehen – und stieg mit den Saarländern völlig überraschend in die 2. Liga auf. Von dort ist Woltemade nach Bremen zurückgekehrt. Ob der gebürtige Bremer beim SVW bleibt, scheint noch nicht vollends klar und dürfte auch damit zu tun haben, wie sich Werder in diesem Transfersommer in der Personalie Niclas Füllkrug verhält. Woltemades Referenzen klingen ordentlich: In 31 Spielen für den SVE schoss er 17 Tore und legte zehn weitere vor, wurde zum Drittliga-Profi der Saison. In der Vorbereitung gab er sich angriffslustig, er will sich bei Werder beweisen. Sein Vertrag am Osterdeich läuft allerdings am Saisonende aus…

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

VfL Bochum: Tim Oermann

„Möglichst früh, möglichst schnell“ wolle er für den VfL Bochum in der Bundesliga spielen, sagte Tim Oermann jüngst gegenüber der WAZ. Nach einem Jahr beim Wolfsberger AC, in dem er Spielpraxis in Österreichs Bundesliga sammeln konnte, ist der 19 Jahre alte Innenverteidiger zum VfL zurückgekehrt, hat ein weiteres Jahr Leihe erst einmal von der Hand gewiesen. In der Vorbereitung darf er sich bei Trainer Thomas Letsch empfehlen – und könnte von der aktuell dünnen Personaldecke in der Innenverteidigung profitieren.

FC Augsburg: Tim Breithaupt

2,5 Millionen Euro ließ sich der FCA die Dienste von Tim Breithaupt kosten, der seit sechs Jahren in Karlsruhe unter Vertrag stand. Dort reifte der 1,92 Meter große defensive Mittelfeldspieler über die U17 und die U19 der Badener zu einem stabilen Zweitliga-Profi. Nun der Schritt ins Oberhaus, dem ein längeres Hin und Her zwischen dem KSC, Augsburg und den Beratern des Youngsters vorangegangen war. Nicht zuletzt wegen seiner Verpflichtung stellte FCA-Coach Enrico Maaßen den Augsburger Machern für die Transferpolitik ein „großes Kompliment“ aus: „Ich glaube, man sieht ganz klar, dass wir versuchen, den Kader jünger, schneller, belastbarer zu machen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

VfB Stuttgart: Lilian Egloff

Dass es bei Zehner Egloff an Talent nicht mangelt, dessen scheint man sich beim VfB sicher. Doch obwohl der 20-Jährige schon 16 Einsätze in der Bundesliga vorweisen kann, ist seine Entwicklung ein wenig ins Stocken geraten. Auf einen Startelf-Einsatz wartet er seit November 2022, vier Minuten am 18. Spieltag und sechs in der Relegation sind eine schwache Rückrundenbilanz. Bruno Labbadia attestierte ihm fehlende Gier. Die kommende Spielzeit wird nun entscheidend – auch, weil Egloffs Vertrag in Stuttgart im Sommer 2024 ausläuft. In der Vorbereitung soll er sich bei Labbadia-Nachfolger Sebastian Hoeneß zeigen.

Mit Stuttgart schon in der Vorbereitung: Lilian Egloff (l.) will sich beim VfB festspielen. © Quelle: IMAGO/Pressefoto Baumann

1. FC Heidenheim: Eren Dinkci

Heidenheim geht als eine Art gallisches Dorf in die erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte – und nicht viele Spieler haben schon Erfahrung im Oberhaus sammeln dürfen. Umso wichtiger ist der Transfer von Dinkci, der auf Leihbasis von Werder Bremen kommt und im zu erwartenden Abstiegskampf für die nötige Torgefahr sorgen soll. Der hoch aufgeschossene Bremer (1,88 Meter) spielte schon 25 Mal in der Beletage, oftmals als Joker. Der FCH wird hoffen, dass Dinkci sich treffsicherer zeigt als bei den Werder-Profis, wo ihm bisher nur ein Tor gelang (ausgerechnet beim Debüt) – ein Maßstab könnten schon eher die Leistungen im Jugendbereich sein. Der heute 21-Jährige schoss für Werders U19 einst 24 Tore in nur 23 Spielen, und für Bremens zweite Mannschaft stolze neun Treffer in zehn Einsätzen.

SV Darmstadt 98: Clemens Riedel

Vielleicht die Entdeckung im Aufstiegskader der Darmstädter war im vergangenen Jahr der 19 Jahre alte Innenverteidiger Riedel. Seit 2019 steht der 1,86 Meter große Abwehrspieler bei den Lilien unter Vertrag, der früher auch in der Jugend von Eintracht Frankfurt spielte, dann aber über die TSG Wieseck (2017-2019) nach Darmstadt kam. Schon 28 Mal lief Riedel für den Aufsteiger in der 2. Liga auf, darunter 19 Mal in der letzten Saison – als er sich einen Stammplatz erkämpfte. Nach dem Abgang von Abwehrchef Patrick Pfeiffer nach Augsburg wird Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht nun hoffen, dass der in Wölfersheim geborene Riedel eine noch größere Rolle übernehmen kann.