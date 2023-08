Testspiel-Tabelle: So sind die 18 Bundesliga-Klubs vor dem Saisonstart in Form

Hier ein wenig Feinschliff, dort noch ein weiterer Transfer: Die Vorbereitung auf die kommende Saison biegt bei den 18 Klubs der Bundesliga auf die Zielgerade ein. Wochenlang wurde geschwitzt, gebastelt und getestet - in der Auftaktrunde des DFB-Pokals, die am Freitag beginnt und am Montag endet, zeigt sich erstmals unter Pflichtspiel-Bedingungen, inwieweit die Quälerei für die erhofften Ergebnisse sorgt. Oder ob nach einer peinlichen Pleite gegen einen unterklassigen Gegner bereits die erste kleine Krise ausgerufen werden muss. Meister FC Bayern und Pokalsieger RB Leipzig duellieren sich im DFL-Supercup am Samstag derweil gleich auf höchstem Niveau und machen den ersten Titel der Spielzeit unter sich aus.

Überraschender Testspiel-“Meister“

Doch wer kann das kommende Wochenende mit breiter Brust angehen? Und bei welchen Klubs lief in der Vorbereitung längst nicht alles rund? Ein wichtiger Indikator dafür sind die Ergebnisse der Testspiele. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat anhand der Resultate die erste Bundesliga-Tabelle der Saison erstellt. Mit einem durchaus überraschenden „Meister“ und einem Europapokal-Teilnehmer auf dem Relegationsplatz. In dem Ranking wurden sämtliche Vorbereitungspartien berücksichtigt. Für einen Sieg gab es - wie im Wettkampf - drei Punkte, für ein Remis einen Zähler. Die Gesamtzahl der Punkte wurde anschließend durch die Anzahl der Spiele geteilt. Auch die Tordifferenz fand Berücksichtigung.

Klar ist aber auch: Die Tabelle dient nur zur Einordnung des Vorbereitungsverlaufs. Für echte Aussagekraft können allein die nun anstehenden Pflichtspiele sorgen. Schließlich fuhr beispielsweise der FC Bayern durch das 4:3 gegen den englischen Top-Klub FC Liverpool nicht mehr Punkte ein als durch das 27:0 gegen den Neuntligisten FC Rottach-Egern.

Die Testspiel-Tabelle der Bundesliga im Überblick

1. Mainz 05

4 Spiele; 12 Punkte; 29:2 Tore; Punkte im Schnitt: 3,0

SC Gensingen Grolsheim - 16:0

TuS Koblenz - 6:1

FC St. Gallen - 4:1

FC Burnley - 3:0

2. Borussia Dortmund

7 Spiele; 19 Punkte; 25:7 Tore; Punkte im Schnitt: 2,714

Westfalia Rhynern - 7:0

Rot-Weiß Oberhausen - 3:2

Rot-Weiß Erfurt - 2:1

San Diego Loyal - 6:0

Manchester United - 3:2

FC Chelsea - 1:1

Ajax Amsterdam - 3:1

3. 1. FC Heidenheim

8 Spiele; 20 Punkte; 47:7 Tore; Punkte im Schnitt: 2,5 Punkte

Eisack-Rienz-Auswahl - 12:0

SV Mergelstetten - 14:0

TSV Crailsheim - 8:0

FC Ingolstadt - 1:1

FC Empoli - 2:1

Al-Ahli - 6:2

Pafos FC - 1:1

Hellas Verona - 3:2

4. VfB Stuttgart

6 Spiele; 15 Punkte; 15:6 Tore; Punkte im Schnitt: 2,5

Hohenlohe-Auswahl - 3:0

SSV Reutlingen - 4:0

Vitesse Arnheim - 2:1

Borussia Mönchengladbach - 1:5

1860 München - 2:0

Sheffield United - 3:0

5. FC Bayern

5 Spiele; 12 Punkte; 37:7 Tore; Punkte im Schnitt: 2,4

FC Rottach-Egern - 27:0

Manchester City - 1:2

Kawasaki Frontale - 1:0

FC Liverpool - 4:3

AS Monaco - 4:2

6. Borussia Mönchengladbach

6 Spiele; 14 Punkte; 14:7 Tore; Punkte im Schnitt: 2,333

FC Wegberg-Beeck - 1:1

1. FC Saarbrücken - 2:1

FC Ingolstadt - 2:1

1860 München - 2:1

VfB Stuttgart - 5:1

Montpellier HSC - 2:2

7. 1. FC Köln

7 Spiele; 14 Punkte; 13:6 Tore; Punkte im Schnitt: 2,0

Hannover 96 - 0:1

Gornik Zabrze - 3:1

RCD Mallorca - 1:1

Fortuna Köln - 2:2

Erzgebirge Aue - 2:0

FC Nantes - 2:0

Ajax Amsterdam - 3:1

8. RB Leipzig

7 Spiele; 13 Punkte; 24:5 Tore; Punkte im Schnitt: 1,857

FC Grimma - 7:0

Udinese Calcio - 1:2

Ipswich Town - 0:1

Werder Bremen - 0:0

Sint-Truidense VV - 4:0

VSG Altglienicke - 9:2

UD Las Palmas - 3:0

9. Union Berlin

7 Spiele; 12 Punkte; 14:8 Tore; Punkte im Schnitt: 1,714

FSV Luckenwalde - 2:0

Zalaegerszegi TE - 2:3

Rapid Wien - 3:0

Holstein Kiel - 1:2

Pafos FC - 1:2

Udinese Calcio - 1:0

Atalanta Bergamo - 4:1

10. Werder Bremen

7 Spiele; 12 Punkte; 15:10 Tore; Punkte im Schnitt: 1,714

SV Drochtersen/Assel - 2:1

VfB Oldenburg - 3:1

FC Toulouse - 5:2

RB Leipzig - 0:0

Ipswich Town - 1:1

Racing Straßburg - 3:3

Racing Straßburg 1:2

11. FC Augsburg

8 Spiele; 13 Punkte; 24:9 Tore; Punkte im Schnitt: 1,625

Türkspor Augsburg - 6:0

Besiktas Istanbul - 1:1

FC Kufstein - 9:0

PSV Eindhoven - 1:2

Jahn Regensburg - 3:2

Ajax Amsterdam - 3:1

US Salernitana - 1:2

SSC Neapel - 0:1

12. SC Freiburg

5 Spiele; 8 Punkte; 14:8 Tore; Punkte im Schnitt: 1,6

Grashopper Club Zürich - 6:1

VfL Wolfsburg - 2:3

Racing Straßburg - 2:2

Racing Straßburg - 2:2

FC Empoli - 2:0

13. Bayer Leverkusen

4 Spiele; 6 Punkte; 7:4 Tore; Punkte im Schnitt: 1,5

SC Paderborn - 1:2

Real Sociedad San Sebastian - 0:1

Olympique Marseille - 2:1

West Ham United - 4:0

14. VfL Wolfsburg

6 Spiele; 8 Punkte; 10:7 Tore; Punkte im Schnitt: 1,333

Beck‘s Auswahl - 4:0

SC Freiburg - 3:2

RC Lens - 1:1

Spezia Calcio - 1:2

Sassuolo Calcio - 1:1

Celta Vigo - 0:1

15. TSG Hoffenheim

6 Spiele; 7 Punkte; 12:11 Tore; Punkte im Schnitt: 1,167

FC-Astoria Walldorf - 3:1

SV Elversberg - 1:2

Racing Straßburg - 1:2

Feyenoord Rotterdam - 4:2

Glasgow Rangers - 2:2

FC Fulham - 1:2

16. Eintracht Frankfurt

5 Spiele; 5 Punkte; 19:7; Punkte im Schnitt: 1,0

TSV Braunfels - 15:1

TSV Steinbach Haiger - 1:2

SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - 2:3

Vitesse Arnheim - 1:1

Nottingham Forest - 0:0

17. VfL Bochum

7 Spiele; 6 Punkte; 17:17 Tore; Punkte im Schnitt: 0,857

Kickers Emden - 9:2

SC Verl - 1:3

Fortuna Düsseldorf - 1:3

Spezia Calcio - 3:4

Parma Calcio - 0:1

Luton Town - 2:1

Luton Town - 1:3

18. Darmstadt 98

6 Spiele; 5 Punkte; 11:6 Tore; Punkte im Schnitt: 0,833