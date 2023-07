Darmstadt blamiert sich – Köln verpasst Turniersieg

FC Gießen - SV Darmstadt 98 2:0 (0:0)

Aufsteiger Darmstadt 98 hat sich im dritten Test in Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison mächtig blamiert. Bei Hessenligist FC Gießen (5. Liga) verloren die „Lilien“, die mit einigen Stammspielern antraten, am Sonntag mit 0:2 (0:0). Jordan Aigboje (60.) und Leonid Akulinin (70.) sorgten für die zweite Darmstädter Testspiel-Niederlage in diesem Sommer – zuvor hatte das Team von Torsten Lieberknecht bereits gegen Norwich City (0:1) verloren. Den ersten Test der Vorbereitung gewann man dagegen mit 10:0 gegen den Kreisligisten TSG Bad König.

Mini-Turnier mit dem 1. FC Köln, Hannover 96 und Górnik Zabrze in St. Johann

1. FC Köln hat im Rahmen eines Vorbereitungsturniers im österreichischen St. Johann am Sonntag zwar das Wiedersehen mit seinem früheren Stürmerstar Lukas Podolski gewonnen – den Turniersieg aber wegen einer Niederlage gegen Hannover 96 verpasst.

Das Team von Trainer Steffen Baumgart bezwang den polnischen Erstligisten Górnik Zabrze, der von Ex-Nationalspieler Podolski als Kapitän angeführt wurde, mit 3:1. Sargis Adamyan (11. Minute), Timo Hübers (45.) und Davie Selke (45.+2) erzielten die Tore für den FC. Für Zabrze traf der Ex-Kölner Pawel Olkowski (36.). Zuvor hatten die Kölner 0:1 gegen Zweitligist Hannover 96 verloren. Den entscheidenden Treffer erzielte vor gut 2000 Zuschauern Cedric Teuchert in der 36. Minute.

Hannover gewann zudem auch die dritte Partie gegen Zabrze durch ein Eigentor der Polen (6.) und zwei Treffer des norwegischen Stürmers Havard Nielsen (20./45.+1) mit 3:0 und sicherte sich so den Turniersieg. Eine Partie dauerte jeweils 45 Minuten.

Die Spiele im Überblick:

Hannover 96 - Górnik Zabrze 3:0

1. FC Köln - Hannover 96 0:1

1. FC Köln - Górnik Zabrze 2:1

SV Mergelstetten - 1. FC Heidenheim 0:14 (0:7)

Der 1. FC Heidenheim schießt sich für die Bundesliga warm. Der Zweitliga-Meister der vergangenen Saison feierte am Sonntag vor knapp 2000 Zuschauern einen 14:0 (7:0)-Kantersieg beim Kreisligisten SV Mergelstetten. Gleich vier Neuzugänge standen in der Startelf. Marvin Pieringer (5./12. Minute), Eren Dinkci (14./20.) und Tim Kleindienst (20./25.) trafen im ersten Durchgang jeweils doppelt. Zudem war in der ersten Halbzeit noch Routinier Norman Theuerkauf (26.) erfolgreich. Bei Heidenheim fehlte der noch angeschlagene Patrick Mainka. Nach Wiederbeginn sorgten beim in der Pause rundum erneuerten FCH Nikola Dovedan (55.), Stefan Schimmer (68./89.), Jonas Föhrenbach (78./82.), Luka Janes (81.) und Seedy Jarju (86.) für ein noch deutlicheres Ergebnis.

SV Werder Bremen - VfB Oldenburg 3:1 (1:1)

Werder Bremen hat sich gegen Regionalligist VfB Oldenburg zwar lange schwergetan, letztlich aber keine Blöße gegeben und das Testspiel mit 3:1 (1:1) gewonnen. Die Treffer für die Bremer erzielten Justin Njinmah (23.), Dawid Kownacki (62.) und Jean-Manuel Mbom (64.). Marco Friedl (33.) glich zwischenzeitlich per Eigentor für Oldenburg aus. Das Team von Trainer Ole Werner hatte im ersten Test während der Sommer-Vorbereitung mit 2:1 gegen SV Drochtersen/Assel gewonnen.