Mainz 05 fährt lockeren Sieg ein - Heidenheim strauchelt

Der FSV Mainz 05 hat eineinhalb Wochen vor dem Pflichtspielstart einen überzeugenden Testspiel-Erfolg eingefahren. Das Team von Trainer Bo Svensson bezwang am Dienstag in Salzburg den FC St. Gallen mit 4:1 (2:1) und präsentierte sich dabei in ordentlicher Frühform. Dominik Kohr (8. Minute) und Jae-Sung Lee (22.) sorgten früh für die Vorentscheidung zugunsten der Rheinhessen, die am Samstag ein weiteres Testspiel gegen den FC Burnley bestreiten. Nach der Pause trafen auch Andreas Hanche-Olsen (55.) und Brajan Gruda (88.). Das einzige Tor der Schweizer gelang Fabian Schubert (39.).

Das Testspiel des 1. FC Heidenheim verlief dagegen weniger erfolgreich. Im Tiroler Schwaz, wo das Team von Frank Schmidt zuletzt ein Trainingslager abhielt, kam der Bundesliga-Aufsteiger gegen Paphos FC (Zypern) nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Der eingewechselte Stefan Schimmer brachte Heidenheim in der 54. Minute in Führung, ehe Josef Kvida in der 78. Minute der Ausgleich für die Zyprioten glückte.

Am Samstag bestreiten die Heidenheimer ihr letztes Testspiel der Vorbereitung gegen den italienischen Erstligisten Hellas Verona. Das Bundesliga-Debüt des FCH steht dann am 19. August gegen den VfL Wolfsburg an.

