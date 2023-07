Paderborn schlägt Bayer ohne Kruse – Bochum patzt gegen Zweitligisten

Bayer Leverkusen - SC Paderborn 1:2 (1:1)

Der SC Paderborn befindet sich knapp eine Woche vor dem Saisonstart in der 2. Bundesliga in Frühform. Gegen Bayer Leverkusen gewann das Team von Trainer Lukas Kwasniok in Velbert am Freitagabend mit 2:1 (1:1). Sardar Azmoun (39.) brachte die Werkself, die mit Ausnahme des vor einem Wechsel zu Aston Villa stehenden Offensivspielers Moussa Diaby mit allen Stars angereist war, in Führung. beim Debüt seiner Neuzugänge Granit Xhaka und Jonas Hofmann Florent Muslija (44.) per Kunstschuss ins Eck und Filip Bilbija per Volley (60.) drehten die Partie aber noch zu Gunsten des Zweitligisten. Leverkusen verlor damit beim Debüt seiner Neuzugänge Granit Xhaka und Jonas Hofmann seinen ersten Sommer-Test.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sommer-Neuzugang Max Kruse saß bei Paderborn die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Gut möglich, dass der Ex-Nationalspieler wie die anderen Reservisten stattdessen am Samstag gegen den niederländischen Erstligisten RKC Waalwijk zum Einsatz kommt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum 3:1 (1:0)

Bundesligist VfL Bochum kommt in Vorbereitung auf die neue Saison einfach nicht in Tritt. Eine Woche nach der 1:3-Niederlage gegen den SC Verl verlor der Revierklub am Freitagabend wieder gegen einen unterklassigen Verein mit 1:3 (0:1) – gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Die Düsseldorfer Torschützen Emmanuel Iyoha (8.), Jordy de Wijs (49.), der wenig später verletzt ausgewechselt werden musste, und Shinta Appelkamp (83.) zeigten Bochum-Trainer Thomas Letsch, dass er bis zum Pflichtspielstart noch an einigen Stellschrauben zu drehen hat. Für den VfL kam Moritz Broschinski (80.) zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.