Englischer Zweitliga-Aufsteiger düpiert RB und Werder – Frankfurt erneut ohne Sieg

Mini-Turnier in Innsbruck mit RB Leipzig und Werder Bremen

Der englische Zweitliga-Aufsteiger Ipswich Town hat die beiden Bundesliga-Klubs RB Leipzig und Werder Bremen bei einem Mini-Turnier in Innsbruck düpiert. In den auf jeweils 60 Minuten Spielzeit angesetzten Partien bezwangen die Briten den DFB-Pokalsieger aus Sachsen durch ein Tor von George Hirst (50.) mit 1:0 (0:0) und kamen gegen Werder zu einem 1:1. Zugang Dawid Kownacki sorgte dabei für das 1:0 der Bremer (12.), Ipswich kam durch Greg Leigh (39.) zum Endstand. Die beiden deutschen Klubs trennten sich in ihrem direkten Vergleich torlos.

Eintracht Frankfurt - Vitesse Arnheim 1:1 (1:0)

Eintracht Frankfurt kommt drei Wochen vor dem Bundesliga-Start weiterhin nicht recht in Tritt. Der Conference-League-Teilnehmer musste sich am Freitag im österreichischen Grödig mit einem 1:1 (1:0) gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim begnügen und bleib damit im dritten Testspiel nacheinander ohne Sieg. Zuvor hatten sich die Hessen mit Niederlagen gegen die Regionalligisten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (2:3) und TSV Steinbach Haiger (1:2) blamiert. Gegen Vitesse ging die Eintracht durch Nils Petter Hauge (43.) in Führung. Für den Ausgleich sorgte deutsche Junioren-Nationalspieler Maximilian Wittek mit einem sehenswerten Freistoßtor (58.).

Union Berlin - Pafos FC 1:2 (0:0)

Union Berlin hat das erste Testspiel im Trainingslager in Österreich verloren. Am Freitag musste sich der Champions-League-Teilnehmer gegen den Pafos FC mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Vor rund 1500 Zuschauern in der Saalfelden Arena war Union durch Dominique Heintz (46.) mit 1:0 in Führung gegangen. Doch der Erstligist aus Zypern konnte die Partie in der Schlussphase durch Treffer von Bruno Filipe (80.) und Magomedkhabib Abdusalamov (88.) drehen. Bei den Eisernen kamen die Neuverpflichtungen Alexander Schwolow von Hertha BSC und Benedict Hollerbach vom SV Wehen Wiesbaden zu ihrem Debüt.