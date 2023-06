Trainingsauftakt in der Bundesliga: Dann starten Bayern, der BVB & Co.

Für manch einen Bundesliga-Profi bricht am Montag bereits die letzte Urlaubswoche an. Schon am 2. Juli bitten Mainz 05 und die TSG Hoffenheim als erste Klubs ihr Personal zum Trainingsauftakt. Dann heißt es schwitzen, keuchen und den Körper in Top-Form bringen. Wohl auch aufgrund seiner zahlreichen Nationalspieler gönnt der FC Bayern seinen Profis die längste Pause. Erst am 13. Juli müssen sich Joshua Kimmich, Thomas Müller & Co. zu Medizinchecks an der Säbener Straße einfinden.

Ernst wird es für die Bundesliga-Klubs dann ab dem 11. August, wenn die erste Runde des DFB-Pokals beginnt und 30 Spiele verteilt über vier Tage stattfinden. Meister Bayern und Titelverteidiger RB Leipzig sind dann nur Zuschauer. Die beiden Klubs spielen am 12. August in München den DFL-Supercup aus und steigen erst Ende September in den nationalen Pokal-Wettbewerb ein. Erstmals spannend wird es mit Blick auf die kommende Saison schon am nächsten Freitag. Dann veröffentlicht die DFL den Bundesliga-Spielplan.

Trainingsauftakt: Die Termine aller Bundesliga-Klubs im Überblick

FC Bayern: Medizinchecks am 13. Juli; Erste Trainingseinheiten ab dem 15. Juli im Vorbereitungscamp am Tegernsee

Borussia Dortmund: Trainingsauftakt mit Leistungstests am 5. Juli

RB Leipzig: Leistungstests und Medizinchecks aller Nicht-Nationalspieler am 8. Juli; Trainingsauftakt aller Nicht-Nationalspieler am 10. Juli; Leistungstests und Medizinchecks aller Nationalspieler am 15. Juli; Trainingsauftakt aller Nationalspieler am 17. Juli

Union Berlin: Leistungstests und Medizinchecks am 3. Juli

SC Freiburg: Trainingsauftakt am 10. Juli

Bayer Leverkusen: Trainingsauftakt am 10. Juli

Eintracht Frankfurt: Trainingsauftakt am 10. Juli

VfL Wolfsburg: Leistungstests am 7. und 8. Juli; Erste Trainingseinheiten am 10. Juli

Mainz 05: Trainingsauftakt am 2. Juli

Borussia Mönchengladbach: Trainingsauftakt am 9. Juli

1. FC Köln: Leistungstests am 7. und 8. Juli; Erste Trainingseinheiten am 10. Juli

TSG Hoffenheim: Trainingsauftakt am 2. Juli

Werder Bremen: Leistungstests am 3. und 4. Juli; Erste Trainingseinheit am 5. Juli

VfL Bochum: Trainingsauftakt am 5. Juli

FC Augsburg: Leistungstests am 3. Juli

VfB Stuttgart: Trainingsauftakt am 6. Juli

1. FC Heidenheim: Trainingsauftakt am 5. Juli

Darmstadt 98: Trainingsauftakt am 5.Juli

