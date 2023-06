Bellingham, Nkunku & Co. gehen: Blutet die Bundesliga aus?

Der Blick auf die ersten Bewegungen in diesem Transfer-Sommer lässt aus Sicht der Bundesliga nur wenig Gutes vermuten. Jude Bellingham zieht es von Borussia Dortmund zu Real Madrid. Christopher Nkunku steht unmittelbar vor einem Wechsel von RB Leipzig zum FC Chelsea. Und Joao Cancelo kehrt vom FC Bayern zu Manchester City zurück. Eine Reihe, die sich noch weiter fortsetzen lässt. Nach aktuellem Stand verliert Deutschlands Oberhaus einiges an Strahlkraft und Star-Power. Zu groß ist die finanzielle Kluft zu den internationalen Top-Klubs. Und gerade die Vereine aus der englischen Premier League dürften mit ihrem Transfer-Beutezug noch lange nicht am Ende sein.

Den bislang vielleicht schmerzhaftesten Abgang hat der BVB mit Bellingham, für den Real die Basis-Ablöse von 103 Millionen Euro überweist, zu verkraften. Der Vizemeister verliert das Herzstück seiner Mannschaft, der 19-Jährige war Dreh-und Angelpunkt des Dortmunder Spiels. Zudem brachte Bellingham eine Mentalität an den Tag, die den Borussen immer wieder abgesprochen wird. Als potenzieller Nachfolger wird Edson Alvarez von Ajax Amsterdam gehandelt. Ein guter Spieler - von Bellinghams Niveau scheint der 25-Jährige jedoch ein gutes Stück entfernt.

Auch die Anhänger von DFB-Pokalsieger RB Leipzig müssen in Zukunft auf ihren Liebling verzichten. Der Wechsel von Nknunku nach Lonson soll knapp 60 Millionen Euro in die Kassen spülen. Dafür verlieren die Sachsen aber auch ihren besten Offensivmann, der in dieser Saison – trotz langer Verletzungspause – so oft den Unterschied ausmachte und sich am Ende mit Niclas Füllkrug die Torjäger-Kanone teilte.

Gleich doppelt wird es den unterlegenen Pokal-Finalisten erwischen. Zum einen wird Evan Ndicka die Hessen verlassen und wohl zur AS Rom wechseln. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche sagte: „Wir hätten Evan gerne auch in Zukunft bei Eintracht Frankfurt gesehen, es ist daher schade, dass er uns verlässt.“ Zum anderen steht ein Transfer von Daichi Kamada unmittelbar bevor. Der Japaner ist zwar kein schillernder Star, aber die Konstanz in Person. Kamada zieht es mit großer Wahrscheinlichkeit nach Italien, er wird konkret mit der AC Mailand sowie Meister SSC Neapel in Verbindung gebracht. Besonders bitter für die SGE: Beide Profis gehen nach Vertragsende ablösefrei.

Der Rekordmeister aus München wird ebenfalls einen seiner namhaften Stars verlieren bzw. gehen lassen. Joao Cancelo, bei seiner Bayern-Ankunft in den allerhöchsten Tönen gefeiert, konnte den Ansprüchen nur gelegentlich gerecht werden. Mal Ausschläge zur Weltklasse, dann aber auch Partien, in denen sich der Portugiese in das oft schwache Münchener Team einreihte. Welch ein Star Cancelo aber sein kann, urteilte etwa Leon Goretzka im Februar 2023: „Das sind Bälle, die ich mir erträume (…) Eine absolute Bereicherung!“

Kolo Muani von zahlreichen Top Klubs umworben

Und die Liste weiterer möglicher Bundesliga-Abgänge klingt ebenfalls bedrohlich. Denn ob Frankfurt etwa seinen Top-Stürmer Randal Kolo Muani wird halten können, scheint mehr als fraglich. Etliche Top-Klubs stehen Schlange. Hier könnte der FC Bayern dem Aderlass ein wenig Einhalt gebieten. Die Münchner suchen händeringend einen Mittelstürmer und sind wohl bereit, eine Ablöse von 100 Millionen Euro in die Hand zu nehmen. Kolo Muani passt ins Profil. Das ist bitter für die Eintracht, der Torjäger würde bei einem Transfer zum Meister aber immerhin dem deutschen Fußball erhalten bleiben.

Wie Kolo Muani wurde Marcus Thuram mit Frankreich Vizeweltmeister, fiel dann aber bei Borussia Mönchengladbach länger in ein Leistungsloch. Trotzdem gibt es für Thuram einige Interessenten. Und dann wäre da noch Füllkrug. Die Zukunft des Bremers, der über den Umweg 2. Liga wieder bei Werder landete und dann sogar den Sprung in die Nationalmannschaft schaffte, ist ebenfalls noch unsicher. „Es ist immer noch ziemlich ruhig“, sagte der 29-Jährige zuletzt mit Blick auf seine Zukunft, ergänzte dann aber: „Einige Dinge haben schon an Fahrt aufgenommen. Nach dieser Länderspiel-Phase wird man auch mit Werder noch einmal intensiver in die Gespräche gehen.“

Werder Bremen sorgt mit Keita-Transfer für Lichtblick

Das scheint den Bremern zumindest ein wenig Hoffnung auf einen Verbleib des Stürmers zu geben. Apropos Werder: Die in den vergangenen Jahren nicht unbedingt für Hochglanz-Transfers bekannten Hanseaten sorgten für den bislang spektakulärsten Bundesliga-Zugang des Sommers. Naby Keita kommt vom FC Liverpool zurück in die Bundesliga. Allein wird der Ex-Leipziger den Aderlass hierzulande aber kaum wettmachen können.