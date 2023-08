Bundesliga-Trikots im Designer-Check: Kölner „Copyshop“-Dress fällt durch

Diese Zeilen zu schreiben fiel Thomas Rath merklich schwer. Jahr für Jahr checkt der Modedesigner, den viele noch als Juror aus seiner Zeit bei der Pro-Sieben-Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ (2011 bis 2012) kennen, für den Sportbuzzer die Heim-Trikots der Bundesliga und bewertet sie mit Schulnoten. So schlecht wie in diesem Jahr hat der 1. FC Köln – der Klub seiner Heimatstadt – aber noch nie abgeschnitten. Der schlichte weiße Kölner Dress bekam vom Experten schweren Herzens die Schulnote 4− verpasst. „Es wirkt wie ein selbst gedrucktes Shirt aus dem Copyshop“, schrieb Rath enttäuscht. Immerhin: Das vom Designer am schlechtesten bewertete Trikot ist das aus Köln nicht.

Und wie sieht es an der Spitze aus? Da geizte Rath, der seine exklusive Mode-, Schmuck- und Interieur-Kollektion „THOM by Thomas Rath“ beim TV-Sender HSE präsentiert, diesmal nicht mit glatten Einsen – zwei Trikots erhielten sogar die bestmögliche Note 1+! Welches Shirt der Mode-Unternehmer als „perfekt“ bezeichnet, welches seiner Meinung nach „aus einer anderen Zeit“ stammt und welche Spieler in dieser Saison wie Mitglieder einer „Ordensgemeinschaft“ angezogen sind, sehen Sie in der nachfolgenden Bildergalerie.

Während Rath im Vorjahr noch die vielen „nicht sonderlich gut interpretierten Streifen“ auf den Trikots einiger Vereine kritisierte, hat der 56-Jährige in diesem Jahr grundsätzlich wenig zu bemängeln. Er erkennt einen Trend: „Die Designs werden ruhiger, schlichter, zeitloser. Weg von den überladenen Trikots und hin zu sportlicher Eleganz“, lobt Rath.

Rath: Große Vereine haben viel in Trikot-Design investiert

Seine Hinweise aus den letzten Jahren scheinen vor allem die betuchteren Vereine erreicht zu haben. „Dieses Jahr merkt man stark, dass die großen Vereine viel für ihr Design der Trikots investiert haben“, so das Rath-Fazit. Ein großes Investment führt allerdings nicht automatisch auch zu einem guten Design-Ergebnis, wie die Bewertungen des Experten zeigen – und erst recht nicht zwingend zu guten Ergebnissen auf dem Fußballplatz. „Wie jedes Jahr kommt es nicht auf das Design des Trikots an, sondern auf die Motivation der Spieler – denn die ist entscheidend für das Spielergebnis“, sagt der Fußball-Fan.