So ist die Kader-Lage beim FC Bayern, BVB und Co.

Konrad Laimer und Raphaël Guerreiro spielen zukünftig für den FC Bayern, Ramy Bensebaini trägt ab der neuen Saison das Trikot von Borussia Dortmund und RB Leipzig sorgt mit den Transfers von Christoph Baumgartner, Benjamin Sesko und Nicolas Seiwald aktuell für die höchsten Ausgaben (68 Millionen Euro) in der Bundesliga. Bleibt es auch dabei? Aufgrund der Pläne in München wohl eher nicht. Ein Überblick, was die Top-Klubs der Bundesliga auf dem Transfermarkt bereits gemacht haben – und welche Baustellen noch offen sind.

FC Bayern

Fix: Der deutsche Rekordmeister gab bereits die ablösefreien Transfers von Konrad Laimer (RB Leipzig) und Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) bekannt. Zudem stattete der Klub Innenverteidiger-Talent Tarek Buchmann mit einem Profi-Vertrag aus.

Offen: Die Münchner suchen nach einem Innenverteidiger, defensiven Mittelfeldspieler und Stürmer. Welche Spieler zählen aktuell zu den heißesten Kandidaten? In der Abwehrzentrale macht wohl Min-jae Kim von der SSC Neapel das Rennen. Im Mittelfeld gehören Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven) und Kalvin Phillips (Manchester City) aktuell laut Medienberichten zu den heißesten Optionen. Im Angriff könnte die Lösung Harry Kane (Tottenham Hotspur) oder Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) heißen.

Borussia Dortmund

Fix: Bis dato vermeldete der BVB lediglich die ablösefreie Verpflichtung von Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach).

Offen: Im Fokus beim Revierklub steht der Transfer mindestens eines neuen zentralen Mittelfeldspielers. Wahrscheinlich schlägt der BVB aber doppelt zu und verpflichtet einen defensiven sowie einen offensiven Mittelfeldspieler. Den Part als Abräumer soll übereinstimmenden Berichten zufolge Edson Álvarez von Ajax Amsterdam übernehmen. In der Offensive werden Namen wie Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), Arda Güler (Fenerbahce Istanbul) und auch Cole Palmer (Manchester City) gehandelt.

RB Leipzig

Fix: Auf die schwerwiegenden Abgänge von Konrad Laimer (FC Bayern) und Christopher Nkunku (FC Chelsea) haben die Sachsen bereits mit einem Dreierschlag reagiert. Für das zentrale Mittelfeld unterzeichneten Nicolas Seiwald (RB Salzburg) und Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim) einen Vertrag in Leipzig. Im Sturm ist Neuzugang Benjamin Sesko (RB Salzburg) eine gute Option.

Offen: Leipzig sucht noch auf verschiedenen Positionen, um den Kader besser aufzustellen. Im Fokus dabei sind wie von RB gewohnt eher Top-Talente aus Europa. Die heißesten Gerüchte aktuell gehen dabei in die Ligue 1 nach Frankreich. Die Innenverteidiger Castello Lukeba (Olympique Lyon) und Kevin Danso (RC Lens) sowie Mittelstürmer Loïs Openda (RC Lens) werden genannt. Zudem führt aktuell eine Spur zum FC Liverpool - Fábio Carvalho soll bei RB für Transferüberlegungen sorgen.

Union Berlin

Fix: Der neue Champions-League-Teilnehmer verpflichtete mit Mikkel Kaufmann (FC Kopenhagen, zuletzt verliehen an den Karlsruher SC) und Alex Kral per Leihe (Spartak Moskau, zuletzt verliehen an Schalke 04) bisher zwei Spieler. Zudem zog man die Kaufoption bei Verteidiger Diogo Leite.

Offen: Ein Königstransfer wäre die Verpflichtung von Nationalspieler Robin Gosens (Inter Mailand), die zuletzt als sehr wahrscheinlich eingestuft wurde. Auf der linken Bahn zählen zudem Souleyman Doumbia (Angers SCO) und Ismail Jakobs (AS Monaco) zu den Kandidaten. Andere Baustellen zeichnen sich aktuell nicht ab.

SC Freiburg

Fix: Mit Junior Adamu (RB Salzburg) haben sich die Freiburger bereits die Dienste eines talentierten Stürmers gesichert.

Offen: Bei nur einem Neuzugang soll es nicht bleiben. Nach dem Abgang von Stammkeeper Mark Flekken ist der SCF wohl noch auf der Suche nach einem neuen Keeper. Florian Müller soll vom VfB Stuttgart kommen und sich mit U21-Keeper Noah Atubolu einen Zweikampf um den Posten als Neue Nummer eins liefern. In den Fokus der Breisgauer ist offenbar auch Frankreichs U21-Nationalspieler Han-Noah Massengo gerückt – der zentrale Mittelfeldspieler ist aufgrund seines auslaufenden Vertrags bei AJ Auxerre ablösefrei zu haben.

Bayer Leverkusen

Fix: Den ablösefreien Transfer von Alejandro Grimaldo von Benfica Lissabon machte die Werkself bereits im Mai offiziell. Die Bekanntgabe von dem Wechsel des Brasilianers Arthur (América FC) erfolgte sogar noch einen Monat eher.

Offen: Mit den beiden Neuzugängen hat man sich bereits auf die drohenden Abgänge von Überflieger Jeremie Frimpong und Linksverteidiger Mitchel Bakker vorbereitet. Doch wahrscheinlich muss Bayer auch in der Offensive noch einen Transfer tätigen. Moussa Diaby wechselt wohl in die Premier League, ein Nachfolgekandidat ist offenbar Abde Ezzalzouli (bis 30. Juni vom FC Barcelona an CA Osasuna ausgeliehen). Zudem steht die Werkself vor dem Transfer Granit Xhaka (FC Arsenal), Gerüchte gibt´s auch über die Mittelstürmer Gift Orban (KAA Gent) und Victor Boniface (Royale Union Saint Gilloise).

Eintracht Frankfurt

Fix: Mit Willian Pacho (Royal Antwerpen), Hugo Larsson (Malmä FF), Omar Marmoush (VfL Wolfsburg) und Davis Bautista (Aucas U20) holte die SGE bereits vier externe Neuzugänge. Zudem wurden die Kaufoptionen bei Junior Dina Ebimbe, Ansgar Knauff und Philipp Max gezogen.

Offen: Vieles hängt davon ab, ob die Eintracht noch die begehrten Top-Stars Randal Kolo Muani und Jesper Lindström verkauft. Daher gibt´s bereits Gerüchte über neue Offensivkräfte. Aktuell genannt werden Farès Chaïbi (FC Toulouse) und Jessic Ngankam (Hertha BSC) für den Angriff. Zudem soll ein neuer Innenverteidiger kommen. U21-Kapitän Yann Aurel Bisseck (Aarhus GF) und Ex-Nationalspieler Robin Koch (Leeds United) zählen offenbar zu den Top-Kandidaten.