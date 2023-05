﻿Zum Saisonende zerstückelt uns die DFL den Fußballspaß

Die Ansetzung der Partien des 33. Bundesliga-Spieltags über drei Tage und verteilt auf sechs verschiedene Anstoßzeiten sorgt vor dem Saisonendspurt für Diskussionen und Fragezeichen. Wo sind Spannung und Emotionen der Vergangenheit hin?, fragt sich auch RND-Sportchef Heiko Ostendorp.

Viele Fußballfans dachten beim Blick auf die Ansetzungen am nächsten Spieltag zunächst an einen Fehler. Denn die Partien der 1. und 2. Bundesliga finden nicht parallel, sondern ähnlich zerstückelt wie an den 32 Spieltagen zuvor statt. Sogar Bayerns Trainer Thomas Tuchel kannte die Regel nicht, die es wohlbemerkt schon in der vergangenen Saison gegeben hatte – nur war da beispielsweise die Meisterentscheidung längst gefallen. Deshalb ging das Thema öffentlich unter.