DFB trennt sich von Bundestrainer Flick - Nachfolge zunächst offen

Keine 24 Stunden Tage nach dem peinlichen 1:4 gegen Japan und einer langen Liste von enttäuschenden Auftritten hat sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) von Bundestrainer Hansi Flick getrennt. Das gab der Verband am Sonntagnachmittag bekannt. Die Nachfolge des 58-Jährigen blieb zunächst offen. Im Testspiel am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich werden DFB-Sportdirektor Rudi Völler, DFB-Direktor Hannes Wolf und U20-Assistenztrainer Sandro Wagner das Team betreuen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Gremien waren sich einig, dass die A-Nationalmannschaft der Männer nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen einen neuen Impuls benötigt. Wir brauchen mit Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land eine Aufbruchstimmung und Zuversicht“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf: „Für mich persönlich ist es eine der schwierigsten Entscheidungen in meiner bisherigen Amtszeit. Denn ich schätze Hansi Flick und seine Co-Trainer als Fußballexperten und Menschen. Der sportliche Erfolg hat für den DFB aber oberste Priorität. Daher war die Entscheidung unumgänglich.“ Neben Flick müssen auch dessen Assistenten Marcus Sorg und Danny Röhl gehen.

Die Flick-Nachfolge solle „zeitnah“ geregelt werden, teilte der Verband mit. Nach Angaben der Bild ist Julian Nagelsmann der Favorit auf den Job. Der 36-Jährige war bis zu seiner überraschenden Entlassung im vergangenen März Trainer des FC Bayern und ist nach seiner Freistellung noch bis 2026 an den Klub gebunden. Folge: Der DFB müsste im Falle einer Verpflichtung Nagelsmanns eine Ablöse an den deutschen Rekordmeister überweisen. Egal, auf wen die Wahl fällt: Dem neuen Mann bleiben noch neun Monate Zeit, die Nationalmannschaft wieder in die Spur zu bringen und anschließend erfolgreich durch die Europameisterschaft im eigenen Land zu führen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Aus von Flick, der noch bis Ende Juli 2024 vertraglich an den DFB gebunden und mit sechs Millionen Euro jährlich bestbezahlter Bundestrainer der Geschichte war, betrachteten viele Beobachter als alternativlos. Zu ernüchternd waren die vergangenen Monate verlaufen. Von den vergangenen 17 Länderspielen wurden lediglich vier gewonnen. Während dieser Serie blamierte sich die deutsche Auswahl bei der Weltmeisterschaft in Katar mit dem Aus in der Vorrunde. Im vergangenen Juni hatte es dann freudlose Auftritte gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) gegeben. Durch das blamables 1:4 am vergangenen Samstag gegen Japan wurde die Krise weiter verschärft.

Flick war hatte Bundestrainer-Job mit Startrekord begonnen

Dabei war der Coach erfolgreich wie keiner seiner Vorgänger in den Job gestartet. Nachdem er den FC Bayern zu sechs Titel geführt hatte, trat er beim DFB im August 2021 die Nachfolge des zum Ende seiner Amtszeit glücklosen Weltmeister-Trainers Joachim Löw an. Unter Flick gewann die Nationalmannschaft ihre ersten acht Spiele - dann wurde es zunehmend holprig. Vorläufiger Tiefpunkt war schließlich die ernüchternde Wüsten-WM, in deren Folge es trotz eines alles andere als schwach besetzten Kaders weiter bergab ging. Nach der Partie gegen Frankreich geht es für die Nationalmannschaft im Oktober mit der USA-Reise weiter. Dort stehen Begegnungen gegen die Gastgeber und Mexiko an.