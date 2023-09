Klare EM-Ansage von Flick: „Dann sollten wir uns schämen“

Bedingungsloser Einsatz und uneingeschränkte Leidenschaft sollen die deutsche Nationalmannschaft nach den Enttäuschungen der vergangenen Monate wieder in die Spur bringen und durch eine erfolgreiche Heim-EM im kommenden Jahr tragen. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND+), dem auch der Sportbuzzer angehört, formuliert Hansi Flick unmissverständliche Forderungen an das DFB-Team.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Als Mannschaft müssen wir riesige Energie entwickeln“, sagte der Bundestrainer mit Blick auf das Turnier: „Wenn im kommenden Sommer andere besser sind, mehr Qualität haben, dann müssen wir das akzeptieren. Wenn andere uns schlagen, weil sie den größeren Willen und die größere Leidenschaft hatten, dann sollten wir uns schämen. Und das will und werde ich verhindern.“ Die Grundlage dafür soll schon in den beiden nun anstehenden Länderspielen am Samstag in Wolfsburg gegen Japan und drei Tage später in Dortmund gegen Frankreich geschaffen werden.

Flick über letzte DFB-Auftritte: „Dürfen so nicht passieren“

„Das unbedingte Wollen muss bei uns schon jetzt vorhanden sein, ohne das geht es nicht“, sagt Flick , der eingestand, dass diese Tugend bei den vergangenen Auftritten nicht immer zu spüren war: „Wir haben zuletzt wenig zur Euphorie beigetragen, so ehrlich muss ich sein. Die Spiele im März und Juni haben wir genutzt, um verschiedene Dinge zu testen. Dies hatten wir vorher auch angekündigt. Aber klar ist: Die Ergebnisse, die wir erzielt haben, dürfen so nicht passieren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Bundestrainer weiter: „Was wir vor allem ändern müssen, ist die Art und Weise, wie die Mannschaft auf den Platz geht. Wir wollen, dass sie gemeinsam fightet. Auch die Fans wollen sehen, dass die Mannschaft anfängt zu kämpfen und sich wehrt.“