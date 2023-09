Matthäus glaubt an Flick-Entlassung und hat bitteren Verdacht

Lothar Matthäus schien nach Luft zu schnappen und um Worte zu ringen. Dann rechnete der deutsche Rekordnationalspieler gnadenlos mit dem DFB-Team ab und machte klar: Seiner Ansicht nach steht Hansi Flick vor dem Aus als Bundestrainer. „Ich weiß, was beim DFB schon in den letzten Monaten gelaufen ist. Da standen nicht mehr viele hinter Hansi Flick. Ob man ihn jetzt noch halten kann, das bezweifle ich“, sagte der RTL-Experte nach dem desaströsen 1:4 (1:2) am Samstagabend in Wolfsburg gegen Japan.

„Ich höre immer aus der Mannschaft: ‚Wir müssen den Trainer unterstützen, der Trainer hilft uns immer‘. Aber irgendetwas stimmt da nicht“, meinte Matthäus. Schließlich würden die Spieler ihr Können in den Vereinen zeigen: „Vielleicht hat er das Vertrauen verloren, dass er sich mit den vielen Erfolgen bei Bayern München erarbeitet hat. Aber das letzte Jahr war nicht das Jahr von Hansi Flick und nicht das Jahr der deutschen Nationalmannschaft.“ Matthäus äußerte einen brisanten Verdacht: „Irgendetwas ist da vorgefallen. Ich glaube den Spielern nicht mehr ganz. Warum geben sie ihm seit Monaten nichts zurück? Das macht mich sehr nachdenklich. Ich glaube, dass das Zwischenmenschliche nicht so ist, wie es nach außengetragen wird.“

Für Matthäus scheint ein Neuanfang rund neun Monate vor dem Beginn der Europameisterschaft im eigenen Land alternativlos. Zumal sich die Misserfolge schon vor der Blamage gegen Japan türmten. Von den vergangenen 17 Länderspielen wurden nur vier gewonnen. Während dieser Serie gab es das peinliche Vorrunden-Aus bei der WM in Katar. „Es geht ja auch um die Stimmung im Land“, sagte Matthäus: „Wir sind eine Fußball-Nation, aber wir zeigen es nicht.“ Selbst wenn der DFB derzeit keinen Plan B haben sollte, „dann findet man einen“, meinte Matthäus.

Das Spiel gegen Japan hatte den 62-Jährigen sichtlich mitgenommen. „Das Schlimme ist, dass das Ergebnis sogar in Ordnung geht. Japan hatte sogar noch drei, vier weitere Chancen, bei denen sie auf ter Stegen zugelaufen sind. Die deutsche Mannschaft war einfallslos, ohne Kompaktheit, ohne Freude im Spiel. Es gab keine Begeisterung, kein Selbstvertrauen“, meinte Matthäus: „Wir haben nicht viele Torchancen gehabt und sind kaum gefährlich in den Strafraum gekommen.“ Einen Rücktritt schloss Flick im Anschluss an die Partie aus. Sportdirektor Rudi Völler vermied allerdings ein klares Vertrauensbekenntnis. Am kommenden Dienstag geht es für das DFB-Team in Dortmund gegen Frankreich.