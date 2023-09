Wie Flick die Debatte um seine Zukunft wegschiebt: „Es gab eine Zäsur“

Trotz der zuletzt ernüchternden Ergebnisse und der immer wieder schwelenden Debatte um seine Zukunft als Bundestrainer gibt sich Hansi Flick vor den anstehenden Länderspielen am Samstag in Wolfsburg gegen Japan und drei Tage später in Dortmund gegen Frankreich gelassen und bemüht sich um Aufbruchstimmung. Mit dem wachsenden Druck beschäftige er sich nicht, betont der 58-Jährige in einem am Dienstag erscheinenden Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND+), dem auch der Sportbuzzer angehört. Eine derartige Herangehensweise an seine Aufgabe „wäre kein guter Ratgeber“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich bin positiv, wir haben einen Plan. Und ich kann versprechen, dass wir gut vorbereitet sind. In den vergangenen Wochen bin ich zu vielen Spielern gereist, wir haben über die Zukunft gesprochen, welche Erwartungen ich habe, welche Rollen die Spieler erfüllen müssen. Die Gespräche geben mir Zuversicht, dass die Mannschaft verstanden hat, was auf uns zukommt. Und das ist für mich entscheidend“, sagt Flick und verweist auf die personellen Veränderungen in seinem Kader: „Es gab eine Zäsur, eine neue Phase hat begonnen: Ab jetzt wollen wir die Kernmannschaft einspielen lassen.“

Dabei betont der DFB-Coach noch einmal ausdrücklich, dass die von vielen Beobachtern kritisierten Experimente in der vergangenen Länderspiel-Periode die Mannschaft weitergebracht hätten: „Die Erfahrungen der Vergangenheit waren wichtig. Wir haben viel ausprobiert: neue Aufstellungen, neue Systeme. Und obwohl die Ergebnisse nicht optimal waren, sind wir einen Schritt weitergekommen.“ Unterstützung erfährt der Bundestrainer von DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

Völler stärkt Flick den Rücken

„Es ist doch immer so bei Nominierungen, Aufstellungen, Einwechslungen: Jeder Fan, jeder Experte hat eine eigene Idee. Ich musste das damals aushalten, Hansi muss es heute. Als Bundestrainer wirst du überall angesprochen: Warum spielt der links, warum ist der nicht nominiert, warum Dreierkette? Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber der Respekt vor dem Amt und der Person des Bundestrainers sollte da sein“, sagt der frühere Nationalspieler im RND-Doppelinterview.